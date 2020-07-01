Türkiye'nin gönderdiği sağlık yardımı Bağdat'a ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden Irak'a destek için gönderilen sağlık yardımı başkent Bağdat'a ulaştı.

01.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden Irak'a destek için gönderilen sağlık yardımı başkent Bağdat'a ulaştı.

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Ankara'dan yola çıkan Türk yardım uçağı, Uluslararası Bağdat Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki tıbbi yardım malzemeleri, Irak Sağlık Bakanlığına teslim edildi.

Uçaktaki yardımların bir bölümü Vasıt (Kut) vilayetine, diğer bir kısmı da Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Kerkük ve Musul'a ulaştırılacak.

"Irak ile bağlarımızı daha da güçlendirecek"

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den gelen sağlık yardımlarının salgın nedeniyle zor günler geçiren Irak'ın Bağdat, Kut, Kerkük ve Musul kentlerine ulaştırılacağını söyledi.

Yıldız, "Bu gibi yardımlar, tarihi bağımız olan kardeş ve komşu Irak ile bağlarımızı daha da güçlendirecek. Irak'la birlikte daha müreffeh günlere ulaşacağız." dedi.