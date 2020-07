Türkiye'nin 22 adasıyla: Ayvalık

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tatil planları yapanlara seslenerek, "Yaz sezonu bitmeden, gelin, Türkiye'de yalnız Ayvalık'ta bulunan Tabiat Parkı ile 22 adanın keyfini çıkarın," çağrısında bulundu. Başkan Ergin Ayvalık adının antik çağda Kidonia, yani ayva anlamına gelen Ayvalık olarak anıldığını belirtip, "Tabiat ana Ayvalık'a öyle bir güzellik sunmuş, öyle cömert davranmış ki, bize de bu güzelliklere sahip çıkmak, gelecek nesillere tarihi dokusu korunmuş, altyapısı ve ekonomisi daha güçlü bir şekilde teslim etmek düşüyor" diye konuştu.

UNUTULMAZ ANILAR İLE DÖNMEK İÇİN

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 22 adası ile doğal güzellikleri barındıran tek turizm beldesi olan Ayvalık'ın mitolojideki adının ''Rüzgarlar Ülkesi'' olarak geçtiğini ve sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenler için bulunmaz bir fırsat olduğunu duyurdu. Başkan Ergin, tatilcilerin tekne turlarına katılarak adaların derin ve soğuk sularında kulaç atarak tatilin tadını çıkarabileceğini, Cunda Adası'nın sıcak mekanlarında ot çeşitlerinden yapılmış mezelerin tadına bakabileceğini ve özellikle yöreye özgü olan papalina balığı yiyerek unutulmaz anılar ile evlerine dönebileceklerini söyledi.

EN ANLAMLI HEDİYELER

Günbatımlarının seyrinin, dolunayın muhteşem doğuşunun, akşamüstü hamak keyfinin, kırmızılı, pembeli, beyazlı zakkum çiçeklerinin kokusunun, kabak çiçeğinin ve midye dolmanın Ayvalık'ta çok özel tatlar yaşattığını hatırlatan Başkan Ergin, "Zeytin, zeytinyağı ve mis kokulu sabunlar özel teknikler ile titizlikle üretiliyor, tadı ve kokusu doyumsuz güzellikleri içinde barındırıyor. Tatil sonrası dostlara götürülecek en güzel ve en anlamlı hediyeler" dedi.

22 ADA HER BİRİ AYRI GÜZEL VE ÖZEL

Ayvalık'a tatil yapmaya gelenlerin kısa bir süre sonra yerleşme planları yaptığını hatırlatan Başkan Ergin şöyle konuştu:"Ayvalık ilçemize bağlı 22 adamızın her birinin ayrı bir özelliği ve anısı bulunuyor. Bu adaların en büyük olanı Ali Bey Adası, diğer ismi ile de anılan Cunda Adası. 1964 yılında bir köprü yapılarak Lale Adası'na oradan da ilçe merkezine bağlanmış. Bu köprü aynı zamanda Türkiye'de yapılmış ilk boğaz köprüsü olma özelliğini de taşıyor. Ali Bey Adası'nın bugünkü ismi, Kurtuluş Savaşı'nda padişahın 'Yunanlara teslim olun' emrine karşı gelerek silahlı mücadeleyi başlatan ilk birliğin komutanı Ali Çetinkaya'ya ithaftır. Ali Bey Adası dışındaki adalar 1995 yılında milli park ilan edildi ve yerleşime yasaklandı. Bu adalara tur düzenleyen tekneler ile ulaşılıyor. Tarihi ve kültürel zenginlikleri, denizi ve doğası ile her yıl yerli ve yabancı turistlere evsahipliği yapan Ayvalık'ta konaklama imkanları da oldukça fazladır. Pansiyon ve butik otellerin yanı sıra her bütçeye uygun konaklama tesisleri bulunuyor."

İKİ BİNİ TESCİLLİ DÖRT BİN BİNA

Ayvalık'ın denizi, kumu ve muhteşem doğasının yanı sıra iki bini tescilli dört bin yapının eşsiz dokuya sahip olduğunu vurgulayan Başkan Ergin şöyle devam etti:

"Ayvalık'ta gezilecek çok yer bulunuyor. Şehrin gürültüsünden uzakta huzurlu bir tatil geçirmek isteyenler özellikle tercih ediyor. Eski bir Rum yerleşim birimi olarak eşsiz dokusu ile yerli ve yabancı turist akınına uğruyor. Tarihi Rum evleri, Şeytan Sofrası, Sarımsaklı Plajı, Cunda Adası, Taksiyarhis Kilisesi, Ayazma Kilisesi, Çınarlı Camii ve daha birçok yerini gezmek için en az iki üç gün zaman ayırmak gerekiyor. Ayvalık; yemyeşil Tabiat Parkı, mavi bayraklı plajları ve taş evleri ile Türkiye'nin gözbebeği. Ayvalık'ta deniz tatili yapmayı planlayanlar, sezonun en yüksek sıcaklıklarının hissedildiği Mayıs ve Eylül aylarını tercih ediyor. Ancak tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için her mevsim gelinebilir."

TABİAT ANA CÖMERT DAVRANMIŞ

Başkan Ergin Ayvalık adının antik çağda Kidonia, yani ayva anlamına gelen Ayvalık olarak anıldığını belirtip, "Ali Bey (Cunda), Pınar, Çıplak, Yellice, Güneş, Büyük Maden, Kız, Yumurta, Balık, Kara, Hasır, Küçük Maden, Güvercin, Taşlı, Yelken, Yalnız, Yuvarlak, Göz, Lale, Kumru, Tavuk ve Çiçek adası. Bu adaların her biri ayrı ayrı doğal ve tarihi güzellikler barındırıyor. Tabiat ana Ayvalık'a öyle bir güzellik sunmuş ki, bize de bu güzellikleri korumak, gelecek nesillere altyapısı ve ekonomisi daha güçlü bir şekilde teslim etmek düşüyor" diye konuştu.