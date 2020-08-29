A Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde sahne alıyor. A Milli Futbol Takımımız Macaristan'ı konuk edecek. Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda? Türkiye Macaristan maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Türkiye Macaristan maçı nerede?

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Macaristan maçı, 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Macaristan maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Türkiye Macaristan maçı TRT 1'den naklen şifresiz yayınlanacak.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI NEREDE?

Türkiye Macaristan maçı, Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?

İşte Milli Takım'ın aday kadrosu;

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

A Milli Takım maç programı TFF'den yapılan açıklamalar ile belli oldu. Programa göre, maç programı şöyle;

Türkiye-Macaristan ULUSLAR LİGİ

3 Eylül 21:45

Sırbistan-Türkiye ULUSLAR LİGİ

6 Eylül - 21:45

Almanya-Türkiye ÖZEL MAÇ

7 Ekim - Saati belli değil

Rusya-Türkiye ULUSLAR LİGİ

11 Ekim - 21:45

Türkiye-Sırbistan ULUSLAR LİGİ

14 Ekim - 21:45

Türkiye-Hırvatistan ÖZEL MAÇ

11 Kasım - Saati belli değil

Türkiye-Rusya ULUSLAR LİGİ

15 Kasım - 19:00

Macaristan-Türkiye ULUSLAR LİGİ

18 Kasım - 21:45