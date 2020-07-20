Türkiye genelinde satılan konut sayısı kaç? Konut satışından hazineye ne kadar katkı sağlandı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bilgilendirmesine göre, Türkiye genelinde yılın ilk 6 ayında 581 bin 798 konut satıldı. 6 ay içerisinde en çok konut satışının yapıldığı il 95 bin 271 konut ile İstanbul oldu. En yoğun satışın yapıldığı ilçeler ise Esenyurt olmak üzere Pendik, Sancaktepe, Başakşehir ve Beylikdüzü şeklinde açıklandı. İlçe ilçe konut satışları hakkında bilgi veren Bakanlık, hazineye sağladığı geliri de açıkladı.

TÜRKİYE'DE KAÇ KONUT SATILDI?

İstanbul'u başkent Ankara takip etti. Başkent'te yılın ilk yarısında 64 bin 52 konut satışı gerçekleşti. Ankara'da en çok konut satışlarının yoğun olduğu ilçeler sırası Keçiören, Çankaya, Mamak, Yenimahalle ve Etimesgut oldu. 6 ayda Ankara Keçiören'de 10 bin 198, Çankaya'da 9 bin 886, Mamak'ta 8 bin 175, Yenimahalle'de 7 bin 766 ve Etimesgut'ta 7 bin 651 konut satışı gerçekleşti. İstanbul ve Ankara'yı İzmir takip etti. İzmir'de 6 ayda 36 bin 651 konut satılırken konut satışlarının en yoğun olduğu ilçeler sırası ile Buca, Karşıyaka, Çiğli, Torbalı ve Karabağlar oldu. İzmir Buca'da 6 ayda 4 bin 783, Karşıyaka'da 3 bin 862, Çiğli'de 3 bin 198, Torbalı'da 2 bin 752 ve Karabağlar'da 2 bin 543 konut satıldı.

KONUT SATIŞLARININ HAZİNEYE KATKISI NE OLDU?

Antalya'da 25 bin 918 ve Bursa'da 21 bin 442 konut satışı gerçekleşti. Mersin, Konya, Adana, Gaziantep ve Tekirdağ da en çok konutun satıldığı iller arasında yerini aldı. Tüm bu konut satışları ve diğer alım satımlar ile birlikte hazineye de 6 ayda 7 milyar 792 milyon 150 bin TL maddi katkı sağlandı.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 32 ARTTI

Faizlerin inmesi ile birlikte artan konut satışları ve diğer alım satımlar ile yıl sonuna kadar hazineye 20 milyar maddi katkı sağlanacağı öngörülüyor. Ayrıca 2020 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre 141 bin 374 adet daha fazla konut satıldı. Bu yıl konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı.