Türkiye Finans'tan yüzde 0,74'ten başlayan faiz oranıyla üçlü kredi paketi

Türkiye Finans, normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte tüm bireysel müşterileri için yüzde 0,74'ten başlayan faiz oranıyla İyi Kararlar Destek Paketi'ni kullanıma sundu. İlk 3 ay ödemesiz olan finansman paketi, konut, taşıt ve ihtiyaç finansmanı olmak üzere 3 farklı alanda kullandırılacak.

30 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

Paket içerisinde, 0,74'ten başlayan faiz oranları ile 120 aya varan vade seçenekleriyle konut finansmanı, tüm vade seçeneklerinde yüzde 0,84'ten başlayan faiz oranı ile taşıt ve yüzde 0,89'dan başlayan faiz oranı ile ihtiyaç finansmanı yer alıyor. Kampanya 30 Haziran tarihine kadar devam edecek.

"ÜLKEMİZE DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Katılım Bankası Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz, salgının ekonomiye olan etkilerini hafifletmek için normalleşme döneminde de ülkemizin ve müşterilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bankamız, salgın sürecinde olduğu gibi normalleşme döneminde de ülkemize destek olmaya devam ediyor. Pek çok müşterimiz salgın nedeniyle ekonomik zorluklar yaşadı ve şimdi bu sürecin yaralarını sarıyor. Ülke olarak evde kaldığımız bu süreçte ihtiyaçlarımızı düşünecek ve farkına varacak zamanımız oldu. Hayata Katılım Bankası Türkiye Finans olarak müşterilerimizin bir an önce normalleşme sürecine adapte olmalarına ve düşünüp planladıkları ihtiyaçlarına yönelik aldıkları kararları hayata geçirmelerine destek olmak istiyoruz. Bu nedenle salgın döneminde olduğu gibi bugün de onların hayata katılmalarını kolaylaştıracak kampanyalarımızı sürdürmeye ve devam edeceğiz."