Türkiye'den Mısır Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'yi hedef alan suçlamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin Suriye hakkında "Küçük Grup" toplantısında, Türkiye'yi hedef alan suçlamalarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanı'nın 22 Ekim'de Suriye hakkında "Küçük Grup" toplantısına katılımına dair Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün bugün yaptığı açıklama hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Sözcü Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanı'nın Suriye hakkında "Küçük Grup" toplantısında, Türkiye'yi hedef alan suçlamalarını reddettiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de terörizmle mücadele uğrunda şehitler veren, 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacıya kucak açan, Suriye'nin kuzeyinde halkı zalim bir rejime ve teröristlere karşı koruyan ve gerek Astana, gerek Cenevre'de siyasi sürece somut katkı sağlayan ülkemize yönelik bu ithamlar, ciddiye alınması mümkün olmayan hezeyanlardan ibarettir."

Türkiye'nin Suriye'de üstlenmiş olduğu rolün sadece kendi milli güvenliğinin değil, Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasının da teminatı olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Suriye hakkında 'Küçük Grup' üyesi Mısır'a düşen, baskıcı rejimler ve darbeci paralel yapılar ile terör örgütlerinin bayraktarlığını yapmak değil, halkların beklentilerine kulak vermek, bölgede sürdürülebilir barış, güvenlik ve istikrara hizmet etmektir."