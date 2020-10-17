Türkiye'de yılda doğalgaz ihtiyacı nedir? Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezervlerine yenisinin ekleneceğini söyledi. Dün yapılan açıklamada Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin 405 milyar metreküpe çıktığını duyurdu.

2019 DOĞAL GAZ TÜKETİM MİKTARI NEDİR?

46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.

2018 doğal gaz tüketim miktarı:

50 milyar metreküp.

2017 doğal gaz tüketim miktarı:

53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.

2016 doğal gaz tüketim miktarı:

49.5 milyar metreküp.

2015 doğal gaz tüketim miktarı:

47.9 milyar metreküp

TÜRKİYE'DE YILDA DOĞALGAZ İHTİYACI NEDİR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'nın Ocak 2020 raporuna göre; Türkiye, doğal gaz ithalatına yılda 12-13 milyar dolar ödüyor. Yıllık 45-50 milyar metreküp arasındaki tüketimin tamamına yakınının dışarıdan alan Türkiye'nin bu alandaki açığı, yıldan yıla artan enerji ihtiyacına bağlı olarak artıyor..