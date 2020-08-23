Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 237 bin 165'e ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 80 bin 302 test yapıldı, 1217 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 795 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 165'e çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 327 bin 466, vaka sayısı 258 bin 249, vefat sayısı 6 bin 121 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 783, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

"Sonunda yenilen virüs olacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 80 binden fazla yeni test yapıldı. 1217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz, tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak."