Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 193 bin 217'si iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 1016 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 211 bin 981, can kaybı 5 bin 344 oldu.

11.07.2020 19:51 | Son Güncelleme: 11.07.2020 20:41

Türkiye'de son 24 saatte 1016 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 211 bin 981, can kaybı 5 bin 344 oldu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 48 bin 813 test yapıldı, 1016 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1334 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 930 bin 223, vaka sayısı 211 bin 981, vefat sayısı 5 bin 344 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1194, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 401, toplam iyileşen hasta sayısı ise 193 bin 217 oldu.

"Vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı."