Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 185 bin 292'si iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 1053 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 207 bin 897, can kaybı 5 bin 260 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 50 bin 545 test yapıldı, 1053 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 2 bin 297 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 733 bin 218, vaka sayısı 207 bin 897, vefat sayısı 5 bin 260 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1152, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 400, toplam iyileşen hasta sayısı da 185 bin 292 oldu.

Bakan Koca'nın değerlendirmesi

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır yüzde 59-yüzde 61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama yüzde 7 daha az yeni vaka var. Salgına karşı kaç kişiyiz?"