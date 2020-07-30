Türkiye'de Kovid-19'dan 213 bin 539 kişi iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 967 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 229 bin 891, can kaybı 5 bin 674 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 236 test yapıldı, 967 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 982 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 754 bin 331, vaka sayısı 229 bin 891, vefat sayısı 5 bin 674 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 561, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 9,3 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561'e yükseldi. Son 24 saat içinde yapılan 43 bini aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900'e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın."