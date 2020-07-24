Türkiye'de korkutan koronavirüs tablosu! Koronavirüs vaka sayısı kaç?

Koronavirüs test sonuçları korkuya sebep oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yurt genelinde rastgele yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarıyla ilgili paylaşımı hem şaşırttı hem korkuttu.Buna göre Türkiye'de rastgele 150 bin kişiye test yapıldı. Sonuçlara göre ise her 1000 kişiden 2,5'in koronavirüse rastlanıldı. Bir başka deyişle 83 milyon nüfusa sahip olan Türkiye'nin tamamına bu test uygulanması durumunda 207 bin 500 kişinin sonucunun pozitif çıkma olasılığı oldukça yüksek.

"HER 1.000 KİŞİDEN 2,5'İNDE TEST SONUC POZİTİF"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şunları yazdı: "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.

"VAKALARIN %46'SI İSTANBUL'DA "

Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223.315'tir. Vakaların %46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa %50,2'si yine İstanbul'da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.

"HEPİMİZİN İYİLİĞİ İÇİN DİKKATLİ OLALIM"

Vakaların %46'sının tespit edildiği İstanbul'da bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,9'unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden %13,8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."