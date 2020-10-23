Türkiye'de ilk kez "Sevgi kontrolü" konferansı verildi

İstatistiki verilere go¨re kadına yo¨nelik s¸iddet ve kadın cinayetlerinin artıs¸ go¨stermesi nedeni ile o¨nleyici hizmetler kapsamında c¸alıs¸malar su¨rdu¨ren uzmanlar, Tu¨rkiye'de ilk defa literatu¨re giren bir 'KURAM' kapsamında "SEVGİ KONTROLÜ" konferansı du¨zenledi.

Koronaviru¨s tedbirleri kapsamında online olarak du¨zenlenen Analiz uzmanı Taner Akkus¸ imzalı ve Uzman Klinik Psikolog Bahriye Kaman destekli program, Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM TV Haber Spikeri Handan Musaoğlu moderatörlüğü ile Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Yeter Demir Uslu, Av. Özlem Ege, Av. Gürkan İnanlı'nın desteği ile Ünlu¨ sanatc¸ılar Murat Kurşun, C¸ilem Duman ve Aynur Gu¨nes¸ ile Adli Tıp Gözlemcisi Antropolog Saliha Eylül Özdemir ve Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak'ın katılımı ile gerc¸ekles¸ti.

'Sevgi kontrolu¨' terapileri ile kadına yo¨nelik s¸iddet ve kadın cinayetlerini azaltabiliriz!

Ölc¸u¨su¨ ayarlanamadıgˆı ic¸in kontrolden c¸ıkan bir sevgi, seven kis¸iyi her zaman ko¨tu¨lu¨gˆe tes¸vik eder diyen Analiz uzmanı Taner Akkus¸, so¨zlerine s¸o¨yle ac¸ıklık getirdi: "Kontrolsu¨z sevgi besleyen kadın ya da erkegˆin duyguları, kıskanc¸lık du¨rtu¨su¨ ile sahiplenme duygusu u¨zerinden kaybetme korkusu tas¸ıyarak, o¨fke ile s¸iddete do¨nu¨s¸mektedir. Tedavi edilmeyen psikolojik etkenler de zamanla saplantı halini alarak sevdigˆini zanneden kis¸iyi, suc¸a meyil davranıs¸lara go¨tu¨ru¨r" vurgusunda bulundu.

Akkus¸: "Orantısız sevgide bekledigˆikars¸ılıgˆı alamayınca da, tepkisizlik kars¸ısında bu defa kendisini degˆersiz hisseder. Bo¨ylece sevgide aidiyet duygusu yerine sahiplenme duygusu tas¸ırlar. Neticede kaybetme korkusuyla yas¸ar ve bu korku ile go¨sterilen o¨lc¸u¨su¨z sevgi de ko¨tu¨lu¨k adına her tu¨rlu¨ tehlikeli eylemi yaptırır" bilgisini verdi.

"Dinimizde bile as¸ırılıktan kac¸ınılması gerektigˆi vurgulanmıs¸ ki, bireysel sevgide de as¸ırılıgˆın sakıncalı ve tehlikeli oldugˆunu istatistiki verilerde go¨rebiliyoruz." diyen Analiz uzmanı Taner Akkus¸, birbirimizi anlık ruh halimize go¨re o¨lu¨mu¨ne ve radikal sevmek yerine, tadında ve bir o¨mu¨r sevmek hayatı daha degˆerli hale getirir. Bu vesile ile 'Sevgi kontrolu¨' ile kadına yo¨nelik s¸iddet ve kadın cinayetlerini azaltabiliriz." diyerek so¨zlerini tamamladı.

'Sevgi kontrolu¨ terapisi' nasıl verilir?

Klinik Psikolog Bahriye Kaman:"Ait olmak ve sahip olmak arasında bu¨yu¨k fark vardır. Aidiyet bu¨tu¨ne hizmet ederken, sahip olmak kendisine itaat edilmesini bekler. Kars¸ısındakinin duygusuna da sahip olmayı ister ve bekler. Kars¸ı tarafın duygusuna sahip olamamak, o¨fke u¨zerinden s¸iddete ve suc¸a meyile neden olmaktadır." dedi.

"Yeryu¨zu¨nde yedi c¸es¸it duygu vardır ki, bu duygular uzmanlarca ortak akıl u¨zere kabul edilmekte." diyen Kaman, so¨zlerine s¸o¨yle ac¸ıklık getirdi: "Yedi duygu ic¸inde bulunan sevgi duygusu, huzurlu ve mutlu bir hayata go¨tu¨ren en o¨nemli duygudur. Kimi zaman hayatımızdaki anlam tas¸ıyan degˆerlerin nedenini sevdigˆimize atfederiz. Sevgi duygusunu sevdigˆine yu¨kleyen kis¸i, onu kaybetme ihtimali oldugˆunda endis¸e ile korkuya kapılır. Korku da zamanla o¨fkeyi tetikleyerek s¸iddeti dogˆurur. Burada asıl problem sevgiye yatırılan enerjiyi bir kis¸iye yu¨klemek, patlamaya hazır bir volkan misali tehlikeli sonuc¸ dogˆurabilir." vurgusunda bulundu.

Kaman: "Peygamber efendimiz ile Hz. Ali arasında gec¸en bir konus¸mada;'Allah'ı aklımızla, peygamberi kalbimizle, es¸imi nefsimizle, c¸ocuklarımı da s¸efkatimizle severiz.' derlerken, sanki gu¨nu¨mu¨z sorunlarına ıs¸ık tutmus¸lardır. Bu anlamlı sohbet ic¸inde gec¸en o¨gˆreti, sevginin katmanları ile o¨lc¸u¨su¨ aktarılarak metotsal biruygulama olarak bizlere iletilmis¸tir." bilgisini verdi.

"Dolayısı ile hayatı gu¨zel kılan sevgiyi, farklı alanlara dagˆıtmak ve pay etmeliyiz." diyen Kaman so¨zlerini s¸o¨yle su¨rdu¨rdu¨: "İnsan aklıyla yaratıcıyı severken, enerjinin bir kısmını bu alana yatırır. C¸ocukları, garipleri ve dogˆadaki sevecen varlıkları s¸efkatle severken enerjisini pay eder. Es¸ini nefsiyle seven insan, yine enerjiyi paylas¸maya aday olur. Kaybetme duygusu bo¨ylece bo¨lu¨nmu¨s¸ ve gu¨cu¨nu¨ de artık dagˆıtmıs¸tır. Neticede gu¨cu¨ dagˆılan o¨lc¸u¨lu¨ sevgi, kaybetme duygusuna kars¸ın tutunacagˆı bas¸ka dalları olus¸turur. Sevgiyi orantılı bir s¸ekilde dagˆıtan kis¸i ic¸in artık as¸ırılık yoktur." dedi.

Psikoloji bilimi u¨lkemize henu¨z giris¸ yapmasına ragˆmen hızla gelis¸mekte ve yogˆun ilgi go¨rmekte diyen Kaman:"Go¨zlemledigˆimiz bazı kesimler ise psikolojik sorunlarına danıs¸manlık hizmeti ile destek almak yerine, reyting amac¸lı yayın yapan ve karmas¸ık ilis¸kilerle senarize edilmiş kast programlara bel bagˆlamaktadır!.. Oysa ki Psikolojinin tu¨m c¸o¨zu¨mleri, toplumsal degˆil tamamen bireyseldir. Bu nedenle tavsiyemiz s¸udur ki; ic¸indeki s¸iddet egˆilimine engel olamayanlar go¨nu¨l rahatlıgˆıyla kendini u¨lkemizin tecru¨beli psikologlarına emanet edebilir. Meslektas¸larımızın da s¸iddet egˆilimine yo¨nelik iyiles¸tirme maksadıyla ve samimiyetle mu¨cadele verdiklerinden hic¸ s¸u¨phem yoktur" diyerek so¨zlerini tamamladı.

Kontrolsu¨z ve orantısız bir sevgi kars¸ısında yasal haklarımız nelerdir?

Programın Hukukc¸u konus¸macısı Av. Özlem Ege:"Tu¨rkiye'de kadına s¸iddet artık apayrı bir boyuta ulas¸mıs¸ ve devlet mu¨dahalesinin c¸ok sert ve etkili bir bic¸imde yansıtılmasının zorunlu oldugˆu bir boyuta gelmis¸tir. Ülkemizde her yıl kadın erkek farketmeksizin magˆdur olan insanlar varken, her s¸eyin dozajında olmasının insan dogˆasına en yararlı s¸ey olması gerektigˆini hukukc¸u olarak savunmaktayım. Sevgi duygusunu kontrol edilebilir hale getirebilirsek egˆer, ic¸ karartıcı tu¨m s¸iddet egˆilimlerinin azalacagˆını du¨s¸u¨nmekteyim. Sevginin kontrol edilebilir bir duygu oldugˆunu ve kontrol edilemezse egˆer orantısız bir s¸ekilde ruhsal ve fiziksel tahribatlara yol ac¸acagˆının o¨rneklerini mu¨vekkillerimde go¨rdu¨m." dedi.

"Ülkemizin yas¸adıgˆı en trajik vakaların, aslında sadece bir kac¸ dakika bile su¨rmeyen haber kesitlerinden olus¸madıgˆı, avukatlar veya yargı mensupları olarak o¨nu¨mu¨ze gelen dosyalardaki vakaların ic¸ler acısı durumda oldugˆunu sizlere u¨zu¨lerek aktarmak isterim." diyen Ege, so¨zlerine s¸o¨yle ac¸ıklık getirdi:"Adalet Bakanlıgˆı verilerine go¨re, kolluk kuvvetlerinin aldıgˆı ve mahkemeler tarafından onaylanan karar sayısı 2013'te 60 bin civarındayken 2017'de 100 bine yaklas¸tı. Bu durumda son 5 yılda acil durum kapsamında koruma kararı sayısında yu¨zde 70'e yakın bir artıs¸ oldugˆunun go¨stergesidir. 2020 yılında toplanan verilerinde 2017 yılını ikiye katlaması o¨ngo¨ru¨lu¨yor ki, 2012'den bu yana gec¸en su¨rede korunma talebinde bulunan kadınların sayısı bes¸ kat arttı" bilgisini verdi.

"Aile, C¸alıs¸ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıgˆı ile Hacettepe U¨niversitesi'nin birlikte yu¨ru¨ttu¨gˆu¨, 2014'te yayımlanan 'Tu¨rkiye'de Kadına Yo¨nelik Aile İçi S¸iddet Aras¸tırması' da agˆır derecede s¸iddete maruz kalan kadınların durumunu ortaya koyar niteliktedir." diyenEge, so¨zlerini s¸o¨yle su¨rdu¨rdu¨:"S¸iddete ugˆrayan ya da tehdit altındaki kadın dogˆrudan polis, jandarma gibi kolluk kuvvetlerine bas¸vurabilir, kolluk kuvvetleri de 6284 sayılı Kanun kapsamında, koruma talep eden kis¸inin go¨rdu¨gˆu¨ s¸iddet sonucu hayati tehlikesi bulundugˆuna hu¨kmeder ise aile mahkemeleri tarafından onaylanmak kos¸uluyla, koruma kararı c¸ıkartabilir. Ancak nu¨fusu 100 bini gec¸meyen ilc¸elerde aile mahkemesi bulunmaması halinde asliye hukuk mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla faaliyet go¨sterebiliyor" vurgusunu yaptı.

"Tu¨m bu verilerden yola c¸ıkarak, toplumsal fayda sagˆlayacagˆına tu¨m kalbimle inandıgˆım bu anlamlı projenin mimarları; Akademisyen Prof.Dr. Yeter Demir Uslu, Psikolog Bahriye Kaman ile Analist Taner Akkus¸'un so¨yledigˆi gibi as¸ırı sevginin kontrolsu¨zlu¨gˆu¨ gerc¸ekten de zararlıdır!" diyen Ege:"S¸iddeti uygulayan kis¸ilerin bir c¸ogˆunun ortak o¨zelligˆi, sahiplenme istegˆi ile kaybetme korkusu tas¸ımasıdır. Mesleki yas¸antımdan bir o¨rnek daha verecek olursam; Adli yardıma bas¸vuran ve s¸iddet magˆduru kadınlara destek amacıyla adli kurum ic¸erisinde avukatlık yapan bir hukukc¸u olarak, egˆitimli bir mu¨vekkilim ile es¸i arasında kontrolsu¨z sevgi nedeniyle sahiplenme duygusu u¨zerinden tahakku¨m istegˆi ile c¸ok severek yapmıs¸ oldukları evlilikleri, maalesef mu¨vekkilime su¨rekli s¸iddet uygulaması nedeniyle birkac¸ kez 'yogˆun bakıma alınmıs¸tı. Tu¨m bu yas¸ananlara ragˆmen yine de erkegˆin, es¸imi c¸ok seviyorum ve kesinlikle ayrılmak istemiyorum ki bunun ic¸in de her s¸eyi go¨ze alırım!' diyerek tehdit etmesi, konumuzun önemini go¨zler o¨nu¨ne sergilemektedir" diyerek so¨zlerini tamamladı.