Türk Korku Film Dünyası'na Yeni Bir Film Geliyor!

Kadrodan da anlaşılacağı üzere sinema severleri korkutacak bir film bizleri bekliyor.

Filmin adı ise Ceberruh. Cebberruh filminin çekimleri Çatalca'da devam ederken, vizyon tarihi olarak ise Aralık gösteriliyor. Kamp tutkunu olan beş arkadaşın yaşadıklarının anlatıldığı filmde; her şey yolunda giderken kendilerini kimin gerçek dost kimin düşman olduklarını bilmedikleri olaylar içerisinde buluyorlar. Beş arkadaş fırsat buldukları her anda, daha önce görmedikleri bir yeri görmek için tatil planı yaparlar. Bu seferki tatil yerleri ise diğerlerinden oldukça farklıdır. Çünkü bu seferki kamp yerinde bir sene önce farklı bir grup vahşice katledilmiştir.Katledilen ekipten ise sadece bir kişi hayatta kalmış, o da akıl hastanesinde yaşamını sürdürmektedir. Kan donduran bu olay beş arkadaşı ürpertse de, yaşananlar sadece kötü bir olay olduğu için tatillerine devam etmekten çekinmeyeceklerdir. Tam da bu sırada bilinmeyen bir yabancı gruba dahil olur. Peki her şey güzel mi gidecektir, yoksa gençler cehennemi mi yaşayacaklardır? Tüm bu sorular ve daha fazlası için korku severlerin Aralık ayını beklemesi gerekiyor.