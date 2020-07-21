Türk Hava Kuvvetleri içi üretilen 8 adet F-35 ABD Hava Kuvvetleri'ne verildi.

Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Programı kapsamında Türk Hava Kuvvetleri içi üretilen F-35 savaş uçaklarından Türk Hava Kuvvetleri içi üretilen 8 adeti ABD Hava Kuvvetleri'ne verildi.

TÜRKİYE'NİN F-35'LERİ ABD'YE DEVREDİLDİ

Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Programı kapsamında Türk Hava Kuvvetleri için üretilen sekiz adet F-35A Lightning II uçağı, ABD Hava Kuvvetleri envanterine devredildi.

Bu kapsamda Lockheed Martin tarafından Türk Hava Kuvvetleri için üretilen ancak S-400 tedariki bahanesiyle uygulanan ambargo sebebiyle Türkiye'ye gelemeyen ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırılamayan F-35A uçakları, boyamaları değiştirilerek ABD Hava Kuvvetleri envanterine alındı.