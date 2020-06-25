Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi uygulaması ile 65 yaş üstü vatandaşların turizm seyahati yapılması imkanı sağlandı. Yaşanan gelişme sonrası Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir? 65 yaş üstü vatandaşlar seyahat edebilecek mi? 65 yaş üstü turizm belgesi nasıl alınır gibi konular merak edildi. İşte, Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi hakkında merak edilenler…

TURİZM AMAÇLI SEYAHAT İZİN BELGESİ NEDİR?

65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeye göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek.

KİMLER TURİZM AMAÇLI SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?

65 yaş ve üzeri kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecek.

KİMLER TURİZM AMAÇLI SEYAHAT İZİN BELGESİ ALAMAZ?

Genelgeye göre 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları seyahat izin belgesine başvuramayacak.

TURİZM AMAÇLI SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

65 yaş ve üzerindekiler, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni, otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecek.