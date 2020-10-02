Tunceli Ovacık kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
02.10.2020 16:25 | Güncelleme: 02.10.2020 16:28
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında Tunceli-Ovacık kırsalında hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.