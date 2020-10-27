Tulum İle Gününüzü Kolaylaştırın

Tulumlar oldukça iddialı ve bir o kadar da kolay kullanıma sahip ürünler. Hem tesettür giyimde hem de normal giyimde günlük ya da resmi kombinlerin de size ciddi bir kolaylık sağlayacaktır.

TULUMLARLA KOMBİN RAHATLIĞINI KEŞFEDİN

Tulumlar tesettür giyim başlığı altında kombinlemesi en kolay parçalarından başında geliyor. Hal böyle olunca da oldukça sevilen ve iddialı kombinler üretmek pek de zor olmuyor. Özellikle sakin renklerde seçilmiş bir şal ve desenli ya da ekose bir tulum ile günü oldukça şık tamamlayabilirsiniz.

ÇANTA VE ŞAL ÜZERİNE DE ÇOK DÜŞÜNMENİZE GEREK YOK

Tulumların bize sağladığı kombin rahatlığı oldukça açık. Kombin mevzusu tesettür giyimde biraz karışık. Genelde uzun giyinmenin tercih edilmesi ve şallar uyumlu giyinme konusunda bazen kafa karışıklıklarına sebebiyet verebiliyor.

AKSESUAR MEVZUSU EN KOLAYI

Üzerinizde birden fazla parça olmadığı ve renk cümbüşü içinde gezmediğinizden aksesuar mevzusu tulum giyimlerinden en kolayı. Bir adet büyük çanta ve hasır bir topuklu ayakkabı ile gününüzü kurtarabilirsiniz.