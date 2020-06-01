TÜBİTAK KPSS şartı olmadan memur alım ilanı başladı! TÜBİTAK KPSS puanı olmadan memur alacağını açıkladı! Başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

Resmi Gazete'ye yayımlanan ilana göre TÜBİTAK bünyesinde çalıştırmak üzere 27 memur alacağını duyurdu. Memur alımında KPSS şartı aranmayacak. TÜBİTAK 13 memur, 5 uzman ve yardımcı, 3 teknisyen, 2 şoför, 2 usta, 1 aşçı ve 1 dağıtıcı personel alımı yapılacak. Başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili detaylar haberimizde.

TÜBİTAK MEMUR BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

TÜBİTAK Başkanlığının yayınladığı ilan kılavuzda belirtilen tarihe göre 1 ve 5 Haziran arasında başvurular yapılacak. Sonuçlar ise İŞKUR ve TÜBİTAK resmi sitelerinden ilan edilecek.

TÜBİTAK MEMUR ALIMI 2020

TÜBİTAK MEMUR BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1) T.C. Vatandaşı olmak

2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak

3) Mesai saatleri dışında çalışma engeli bulunmamak

4) Belirnen Lisans veya lise bölümünden mezun olmak

5) Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya muaf olmak

6) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

7)Seyahat engeli bulunmamak

8) Peyzaj işleri, ilaçlama konularında deneyimli olmak ve bahçe makinaları kullanabilmek tercih sebebidir.