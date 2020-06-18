Tuba Ersöz kimdir? Tuba Ersöz kaç yaşında ve nereli? Tuba Ersöz hayatı ve biyografisi! Başsavcı Tuba Ersöz!

Nazilli Savcısı Tuba Ersöz, Konya Beyşehir Başsavcılığı'na getirildi ve böylelikle ilk kez baş örtülü bir baş savcı atanmış oldu. Baş savcı Tuba Ersöz hakkında hayat hikayesi ve biyografisini haberimizde kaleme aldık. Tuba Ersöz'nın kariyeri ve eğitim hayatı ile ilgili bilgiler içeriğimizde.

TUBA ERSÖZ KİMDİR?

Tuba Ersöz'ün daha önce Nazilli savcılığı görevini ifa ettiği ve son karaname ile Konya Beyşehir Başsavcılığı'na getirildiği biliniyor. Savcı Tuba Ersöz hakkında ayrıntılı bilgi maalesef yok. Fakat kendisi Türkiye'nin ilk tesettürlü baş savcısı oldu.

TUBA ERSÖZ