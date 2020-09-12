TT Arena'da bir gol daha! Top 2. kez ağlarla buluştu

Galatasaray, sezon açılışını Gaziantep FK karşısında yapıyor. Türk Telekom Stadı'nda hakem Bahattin Şimşek yönetiminde oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Zorlu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Ligde geçen sezonu 56 puanla şampiyon Medipol Başakşehir'in 13 puan gerisinde 6. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 2020-2021 sezonunun ilk maçında geçen sezonun 8'incisi Gaziantep FK'yi ağırlıyor.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak maçtan 3 puan alarak sezona iyi bir başlangıç yapma hedefinde. Fatih Terim'in ekibinde sakatlıkları devam eden Muslera ve Emre Akbaba, Gaziantep FK ile oynanacak açılış maçında forma giyemiyor.

ARDA, 9 YIL SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Sezon başında yuvaya dönen ekibe geri dönen Arda Turan, zorlu karşılaşmada ilk 11'deki yerini aldı. Tecrübeli futbolcu 2011 yılında Galatasaray'dan İspanyol ekibi Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

İŞTE İLK 11'LER

GALATASARAY: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao.

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Ande, Maxim, Güray, Andre Sousa, Maxim, Güray, Andre, Kenan Özer.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Karşılaşma Bahattin Şimşek'in çaldığı düdükle başladı.

Dakika 4: Galatasaray'da Feghouli'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmadan geri döndü. VAR incelemesinde Sofiane Feghouli'nin şutunun Kubilay Aktaş tarafından ceza sahasında eliyle kesildiği tespit edildi. Galatasaray penaltı kullanacak.

Dakika 7: Galatasaray, Falcao'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Dakika 14: Savunmadan seken topu bir anda ceza sahasında önünde bulan Belhanda'nın vuruşu kaleci Günay'da kaldı.

Dakika 15: Gaziantep FK'de Maxim'in ara pasına Andre hareketlenmek üzereyken kalesini zamanında terk eden Fatih tehlikeyi uzaklaştırdı.

Dakika 17: Güray'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Fatih kornere çeldi. Gaziantep FK sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.