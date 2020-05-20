Trump ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi arasında şişko polemiği

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ile Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump arasındaki gerginlik, "şişko" polemiğinin ardından arttı.

20.05.2020 22:34 | Son Güncelleme: 20.05.2020 22:34

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ile Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump arasındaki gerginlik, "şişko" polemiğinin ardından arttı.

Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir

Çeşitli konularda yaşadıkları sürtüşmeler ve gerginlikle gündeme gelen Pelosi ve Trump arasında son günlerde "şişko" polemiği yaşanıyor.

Trump'ın, pazartesi günü Kovid-19 tedavisinde etkili olduğunu iddia ettiği "hidroksiklorokin" isimli ilacı kullandığını açıklamasının ardından Pelosi, katıldığı CNN canlı yayınında buna tepki gösterdi.

Pelosi, konu hakkında, "Trump için bu tartışmalı ilacı almak iyi bir fikir değil. İlacın kalbe zarar verdiği söyleniyor ve Trump hastalık derecesinde şişko." değerlendirmesinde bulundu.

Senato'daki Cumhuriyetçi Senatörler ile katıldığı öğle yemeğinin ardından Trump'a Pelosi'nin açıklamaları soruldu.

Trump en başta "zaman kaybı" diyerek, bu konuda yorum yapmasa da daha sonra, "Pelosi hasta bir kadın, ciddi akıl sağılığı problemleri yaşıyor." dedi.

Pelosi ise bugün MSNBC kanalında katıldığı canlı yayında, Trump'ın bu kadar "hassas" tepki vereceğini beklemediğini kaydederek, "Trump kendisi her zaman insanların kilosu hakkında konuşuyor. Ben de ona kendi dilinden konuştum." ifadesini kullandı.