Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Trump: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iyi olduğunu görmek beni memnun etti

Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmek beni bilhassa memnun etti" dedi.

03.05.2020 01:05 | Son Güncelleme: 03.05.2020 01:05

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u kamuoyu önünde görmenin kendisini memnun ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı

Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmek beni bilhassa memnun etti" dedi.

Trump hesabında Kim Jong-un'un son fotoğraflarını da paylaştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yaklaşık 3 hafta kamuoyu önünde görünmemesi çeşitli spekülasyonlara neden olmuştu.

Kim Jong-un'un öldüğü ya da baaşrısız geçen kalp ameliyatı sonrası komaya girdiği iddia edilmişti.

Cuma akşamı ise Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Kim'in bir gübre fabrikası açılışına katıldığını duyurmuştu.

Kuzey Kore medyası daha sonra da ülkenin liderinin açılış töreninde kurdele keserken çekilmiş görüntülerini yayımlamıştı.

Yayımlanan haberlerde halkın Kim'i sevinç gösterileriyle karşıladığı belirtilmişti.