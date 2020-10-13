Trump, hastalık sonrası ilk mitingini Florida'da yaptı: Herkesi öpebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs tanısı koyulması üzerinden iki hafta geçmeden seçim kampanyası için yeniden yola çıktı.

Florida'da destekçilerine seslenen Donald Trump, "kendini çok güçlü hissettiğini" söyledi.

Trump, 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçiminde en önemli eyaletlerden biri olan Florida'da dört gün boyunca kampanya yürütecek.

Ulusal çapta yapılan kamuoyu araştırmaları Demokratların adayı Joe Biden'ı, Trump'ın 10 puan önünde gösteriyor.

Ancak, Real Clear Politics isimli kuruluşun, kamuoyu araştırmalarının ortalamalarına dayanarak elde ettiği veriye göre, kilit önemdeki Florida'da fark Biden lehine 3.7.

Sanford'da yapılan açık hava mitingini izleyen BBC muhabiri Nomia Iqbal, yüzlerce sadık Trump taraftarının, "4 yıl daha" şeklinde slogan attığını bildiriyor.

Katılımcıların ateşinin ölçüldüğünü ve maske teklif edildiği mitingde Trump, bağışıklık ile ilgili açıklamalarını sürdürdü.

"O kadar güçlü hissediyorum ki şu kalabalığın arasına yürür; erkekleri ve tüm güzel kadınları öpebilirim" diyen Trump, "Şu anda bağışıklığım olduğunu söylüyorlar" şeklinde konuştu.

AFP haber ajansı, mitingde "dirsek dirseğe" duran Trump destekçilerinin büyük kısmının maske takmadığını bildiriyor.

Trump'ın son testi de negatif çıktı

ABD Başkanı Trump'ın özel doktoru, Pazartesi günü yaptığı açıklamayla, 74 yaşındaki başkanın son testinin de negatif çıktığını söyledi.

Doktorlarına göre, Trump'ın tedavisinde bir dizi farklı ilaç kullanıldı:

Amerika'da şu ana dek 210 binden fazla kişi Covid 19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.