TRAMVAYDAN DUMANLAR ÇIKINCA YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ; SEFERLER AKSADI

Ersan SAN İSTANBUL DHARami'de bulunan Topçular Durağı'nda, Sultançiftliği'ne doğru giden tramvaydan dumanlar çıktı.

07.07.2020 19:21 | Son Güncelleme: 07.07.2020 22:13

Ersan SAN İSTANBUL DHA

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Rami'de bulunan Topçular Durağı'nda, Sultançiftliği'ne doğru giden tramvaydan dumanlar çıktı. Durakta yolcular indirilerek tahliye edildi. Tramvay seferlerinde bir süre aksamalar yaşandı.

Topçular Durağı'nda saat 18.40'ta Sultançiftliği yönünde giden tramvaydan dumanların çıktığını fark eden görevliler yolcuları vagonlardan indirerek tahliye etti. Ekiplerin çalışmasıyla dumanların klimadan kaynaklandığı belirlendi. Arızanın giderilmesinin ardından tramvay seferleri normale döndü.