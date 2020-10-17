Trabzonspor - M.Başakşehir Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?
17.10.2020 00:04 | Güncelleme: 17.10.2020 00:07
Süper Lig 2020-2021 sezonunun 5. hafta maçları başladı. Buna göre Trabzonspor - M.Başakşehir yarın karşı karşıya gelecek. Maç 17 Ekim Cumartesi günü oynanacaktır. Peki Trabzonspor - M.Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Trabzonspor - M.Başakşehir maçı yarın 19:00 'da başlayacaktır. Peki Trabzonspor - M.Başakşehir nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...
TRABZONSPOR - M. BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Trabzonspor - M.Başakşehir maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 19:00 'da başlayacaktır.
TRABZONSPOR - M. BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?
Trabzonspor - M.Başakşehir maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.
TRABZONSPOR - M. BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak.
TRABZONSPOR - M. BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMLERİ
BAHATTİN ŞİMŞEK(Hakem)
MUSTAFA SÖNMEZ(1. Yardımcı Hakem)
OSMAN GÖKHAN BİLİR(2. Yardımcı Hakem)
HAKAN CEYLAN(Dördüncü Hakem)
AHMET İBANOĞLU(Gözlemci)
AHMET HAMDİ USTA(Temsilci)
HAKAN ATASOY(Temsilci)
ERCAN OKUR(Temsilci)