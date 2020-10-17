Trabzonspor - M.Başakşehir Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Trabzonspor - M.Başakşehir maçı yarın 19:00 'da başlayacaktır. Peki Trabzonspor - M.Başakşehir nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR - M. BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Trabzonspor - M.Başakşehir maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 19:00 'da başlayacaktır.

TRABZONSPOR - M. BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor - M.Başakşehir maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.

TRABZONSPOR - M. BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak.

TRABZONSPOR - M. BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMLERİ

BAHATTİN ŞİMŞEK(Hakem)

MUSTAFA SÖNMEZ(1. Yardımcı Hakem)

OSMAN GÖKHAN BİLİR(2. Yardımcı Hakem)

HAKAN CEYLAN(Dördüncü Hakem)

AHMET İBANOĞLU(Gözlemci)

AHMET HAMDİ USTA(Temsilci)

HAKAN ATASOY(Temsilci)

ERCAN OKUR(Temsilci)