Trabzonspor'da bir oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
Trabzonspor Futbol Takımı'nda bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
15.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:28
Trabzonspor Futbol Takımı'nda bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da Kovid-19 pozitif tespit edilmiş olup, oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.