Trabzonspor'da bir oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzonspor Futbol Takımı'nda bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da Kovid-19 pozitif tespit edilmiş olup, oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.