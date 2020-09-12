Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman? Maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Trabzonspor-Beşiktaş maçı yarın akşam saat 20:00 'da başlayacaktır. Yılın ilk derbi olma özelliği taşıyan bu maç ücretsiz mi yayınlanacak çok merak ediliyor. Peki Trabzonspor-Beşiktaş nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk derbisi Trabzonspor ve Beşiktaş arasında oynanacaktır. Trabzonspor-Beşiktaş maçı yarın yani 13 Eylül Pazar günü akşam 20:00 'da başlayacaktır.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Trabzonspor-Beşiktaş maçı 13 Eylül Pazar günü olacaktır. Maç akşam saat 20:00 'da başlayacaktır. Yani maç akşam saat 8'de başlayacak.

Maç Trabzonspor'un ev sahipliğinde oynanacaktır. Heyecanla beklenen derbi Trabzon'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacaktır.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ÜCRETSİZ Mİ?

Trabzonspor ve Beşiktaş maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN Sports 1 Frekans Bilgileri:

Kanal AdI : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - (Dikey)

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Flavio, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Nwakaeme ve Ekuban