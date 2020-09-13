Trabzonspor Beşiktaş maç sonucu | Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında golleri kim attı? Süper Lig puan durumu

Liglerin yeni sezonunun başlamasıyla ilk derbi heyecanı da yaşandı. 13 Eylül Pazar günü ekranlara gelen karşılaşma Trabzonspor deplasmanında gerçekleşti.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Mücadele hakem Ali Şansalan'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 6: Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da temkinli oynuyor.

Dakika 8: Gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içinde top Ekuban'a gelmeden Vida, müdahale etti ve meşin yuvarlak kornere çıktı.

Dakika 14: Trabzonspor sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Kullanılan köşe vuruşuna hiç kimse dokunamadı ve top ters kanada açıldı.

Dakika 18: Beşiktaş'ta Welinton'un sol kanattan yaptığı orta kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

Dakika 22: Beşiktaş'ta Mensah'ın ceza sahası dışından çektiği cılız şut savunmaya çarpıp kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

Dakika 29: Boyd'un ceza sahası dışının sol çaprazından uzak köşeye çektiği sert şut savunmada Hüseyin'e de çarpıp ağlarla buluştu. 0-1

Dakika 34: Trabzonspor'da Guilherme'nin kullandığı serbest vuruş kaleci Ersin'in kucağında kaldı.

Dakika 38: Beşiktaş'ta Necip'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında iyi yükselen Larin'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

Dakika 42: Beşiktaş, ikinci gole çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Boyd, topu ağlara gönderemedi.

Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 49: Hızlı gelişen Beşiktaş, atağında çalımlarla ceza sahasına giren Mensah'ın sağ çaprazdan vurduğu şutta top az farkla dışarı çıktı.

Dakika 59: Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta uzak köşede topa dokunmak isteyen Campi bunu başaramadı ve top direk dibinden auta gitti.

Dakika 63: Beşiktaş'ta Atiba, ceza sahası içerisinde düşürüldü. Hakem Ali Şansalan VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi. Penaltıya sebebiyet olan Flavio, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Dakika 64: Penaltıyı gole çeviren Mensah, skoru 2-0'a getirdi.

Dakika 64: Penaltıyı gole çeviren Mensah, skoru 2-0'a getirdi.

Dakika 74: Dorukhan'ın ceza sahasının sol çaprazından içeri yerden gönderdiği topa tek vuruş yapan Lens'in şutu ağları havalandırdı.

Dakika 78: Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün kullandığı serbest vuruşu kaleci Ersin iki hamlede kontrol etti.

Dakika 86: Campi'nin uzun pasında kaleci Ersin ve Welinton'un anlaşmazlığından yararlanan Abdülkadir Ömür kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. Skor 3-1 oldu.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU

Süper Lig'in ilk derbisinde karşı karşıya gelen Trabzonspor Beşiktaş maçının ilk golünü, Tyler Boyd 29. dakikada attı. Bu golle 1-0 öne geçen Beşiktaş, Bernard Mensah'ın 64. dakikada penaltıdan attığı gol ile 2-0 öne geçti.

74. dakikada Dorukhan'ın ceza sahasından çıkardığı topu değerlendiren Lens ile Trabzonspor 1 gol kaydetti.

86. dakikada ise Abdülkadir Ömür'ün kafa atışı ile Beşiktaş 3-1 galip pozisyonunu sürdürmeye devam etti.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Tyler Boyd 29

Bernard Mensah 64

Dorukhan 74

Abdülkadir Ömür 86

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'in ilk haftasında galip olan takımlar:

Göztepe

Karagümrük

Galatasaray

Karagümrük

Alanyaspor

BB Erzurumspor

Fenerbahçe

Kayserispor