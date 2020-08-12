Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz

Kulüpler Birliği harcama limiti konusunda bir kez daha bir araya gelecek. Öte yandan pazartesi günü gerçekleşen buluşmanın sesleri yükselmeye de devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Kredi ana paraları harcama limitinden çıkarılsın" önerisine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi destek verirken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte teklife karşı çıkan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tepkisini "Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. O zaman biz niye yapılandırma yaptık. Siz de yapsaydınız" sözleriyle dile getirdi.

Ağaoğlu, aynı zamanda sarı lacivertlilere giden Trabzonsporlu Filip Novak örneğiyle Koç'a göndermede bulundu ve "Madem paran yok Novak'a 3 milyon 650 bin euroyu nasıl veriyorsunuz" dedi.

"SEVGİ LİMİT TANIMAZ" İLE 4 TRANSFER

Karadeniz ekibinin başkanı Ağaoğlu'nun Filip Novak transferi üzerinden ezeli rakibine yüklendiği ortaya çıktı. Sarı lacivertliler harcama limitlerine adeta nazire yaparcasına "Sevgi Limit Tanımaz, Biz Fenerbahçeyiz" sloganıyla art arda Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin transferlerini açıklarken duyurulan son isim 2.5 sezon Trabzonspor forması giyen Filip Novak'tı. Bordo mavililer daha sezon tamamlanmadan, devam etmek istedikleri Çekyalı oyuncu yeni sözleşme önerirken Novak ise her girişimde sezon sonunu işaret etmişti.

"700 BİN EUROYA OYNUYORDU"

Fenerbahçe de Filip Novak'ın transferi için hazırlanan özel videoda Trabzonspor'a gönderme yaparken Ahmet Ağaoğlu'nun Kulüpler Birliği Vakfı'nın Riva'daki toplantısında sarı lacivertlileri ve başkan Ali Koç'u "Novak bizde 700 bin euroya oynuyordu. 900 bin euro önerdik ancak kabul etmedi. 1 milyon 650 bin Euro'ya Fenerbahçe ile anlaştı. 1 milyon euro imza parası ve 1 milyon euro da menajerlik ücreti veriyorlar. Madem paran yok Novak'a 3 milyon 650 bin euroyu nasıl veriyorsunuz" sözleriyle hedef aldığı öğrenildi.