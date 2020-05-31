Trabzon'da 'Karavan Park' projesi hayata geçiriliyor
TÜRKİYE'de, koronavirüs salgını sonrası daha çok tercih edilen karavanlar için Trabzon'da 'Karavan Park' projesi hazırlandı.
TÜRKİYE'de, koronavirüs salgını sonrası daha çok tercih edilen karavanlar için Trabzon'da 'Karavan Park' projesi hazırlandı. Kentte yayla ve sahillerde belirlenecek noktalarda kurulacak karavan parklar için turizm rotaları da oluşturulacak.
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şubesi, Avrupa ve Amerika'da yaşam kültürü haline dönüşen karavan turizmi için proje hazırladı. Koronavirüs salgını sonrası daha çok tercih edilen karavanlar için kentte yayla ve sahillerde belirlenecek noktalarda kurulacak karavan parklar için turizm rotaları da oluşturulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği projede, pilot il seçilen Trabzon'da konaklama noktaları oluşturulacak. 20 dönüm alanda planlanacak projede sosyal donatı alanları, elektrik, su gibi altyapı hizmetleri verilecek, piknik ve yürüyüş alanları yapılacak. Proje 2 yıl içinde Türkiye'nin 34 şehrine yayılacak.
19 yıl önce öğretmenlik mesleğini bırakıp, Amerika'ya yerleşen ve Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra karavan alarak, hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Ayhan Aksoy ise "Buraya Avrupa'dan gelen karavancılar var. Onlar da yer bulmakta zorluk çekiyorlar. Herhangi bir yere park edip şehri görmek istiyorlar. Ülkemizde karavan park yerleri fazla yok, Karadeniz'de ise yok denecek kadar az. O yüzden karavanımı kapımın önüne getirdim. Yollarımız da kötü, böyle bir ihtiyaç var" dedi.