Trabzon'da 'Karavan Park' projesi hayata geçiriliyor

TÜRKİYE'de, koronavirüs salgını sonrası daha çok tercih edilen karavanlar için Trabzon'da 'Karavan Park' projesi hazırlandı. Kentte yayla ve sahillerde belirlenecek noktalarda kurulacak karavan parklar için turizm rotaları da oluşturulacak.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şubesi, Avrupa ve Amerika'da yaşam kültürü haline dönüşen karavan turizmi için proje hazırladı. Koronavirüs salgını sonrası daha çok tercih edilen karavanlar için kentte yayla ve sahillerde belirlenecek noktalarda kurulacak karavan parklar için turizm rotaları da oluşturulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği projede, pilot il seçilen Trabzon'da konaklama noktaları oluşturulacak. 20 dönüm alanda planlanacak projede sosyal donatı alanları, elektrik, su gibi altyapı hizmetleri verilecek, piknik ve yürüyüş alanları yapılacak. Proje 2 yıl içinde Türkiye'nin 34 şehrine yayılacak.

'TRABZON'U PİLOT BÖLGE SEÇTİK'

'Karavan Park' projesinde Trabzon'un pilot bölge seçilmesinin önemli olduğunu kaydeden MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan, şubelerinin bir çalışması olan projenin bakanlık ve MÜSİAD Genel Merkezi'nce desteklendiğini söyledi. Kaan, "Karavan projesinde pilot bölge olarak Trabzon'u seçtik. Trabzon'da bunu gerçekleştirebilirsek Türkiye'nin 34 noktasına bunu yayacağız. En az 20 dönüm olmak üzere sosyal donatı alanları, elektrik su gibi altyapı hizmetleri, piknik ve yürüyüş alanlarıyla birlikte hem şehrimizde hem de yaylalarımızın birisinde bunu hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Dünyayı etkisi altına alan 'Covid-19' salgınından sonra turizm anlayışı değişti. Alternatif bir turizm çeşidi olan karavancılıktan Türkiye'nin de faydalanması gerekir" dedi.

'AVRUPA'DA 6 MİLYON KARAVANCI VAR'

MÜSİAD Genel Merkez Yeni Turizm Kaynakları Komitesi Teşkilat Başkanı Ümit Hotaman da dünya genelinde etkili olan 'Covid-19' pandemisinden turizmin de etkilendiğini ve insanların artık farklı turizm çeşitleri arayışına girdiğini söyledi. Bu anlamda karavan ve kamp turizminin ayrı bir yeri olduğunu ancak Türkiye'de yönetmeliklere uygun karavan ve kamping alanı bulunmadığını kaydeden Hotaman, "En iyi lokasyonun Trabzon olacağını düşündük ve bunu Trabzon'da başlatmak istedik. Avrupa'da yaklaşık 6 milyon karavancı var. Türkiye'nin bundan yüzde 1 bile pay alamıyor. 2 sene içinde projeyi hayata geçirip Türkiye'yi Avrupalı turistlere karavan rotası olarak sunmak istiyoruz. Alternatif bir turizmi Türkiye'ye çekmiş olacağız ve Türkiye bundan bacasız sanayi olan turizme çok büyük katkı sağlamış olacak. İnşallah Trabzon'da başlayıp bunu bütün Türkiye'ye yayacağız" diye konuştu.

'ÖZGÜR YAŞAYABİLİYORSUNUZ'

19 yıl önce öğretmenlik mesleğini bırakıp, Amerika'ya yerleşen ve Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra karavan alarak, hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Ayhan Aksoy ise "Buraya Avrupa'dan gelen karavancılar var. Onlar da yer bulmakta zorluk çekiyorlar. Herhangi bir yere park edip şehri görmek istiyorlar. Ülkemizde karavan park yerleri fazla yok, Karadeniz'de ise yok denecek kadar az. O yüzden karavanımı kapımın önüne getirdim. Yollarımız da kötü, böyle bir ihtiyaç var" dedi.