87 yaşındaki kadın 'Oğlum bana vurdu, dışarı attı' diyerek gözyaşı döktü

TRABZON'un Of ilçesinde Hidaye Durmuş (87), oğlu S.D.'nin kendisine şiddet uguladığı ve evden kovduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Yaşlı kadın "Oğlum bana vurdu, dışarı attı" diyerek gözyaşı döktü. İstanbul'dan Of'un Sarıbey köyündeki evine gelen Hidaye Durmuş'a iddiaya göre oğlu S.D. tarafından önceki gün şiddet uygulandı. Jandarma ekiplerinden yardım isteyen Durmuş, bir süre sonra yeniden eve döndü. Oğlu tarafından yeniden şiddet gören kadın bu kez büyük oğlu İrfan Durmuş ile birlikte adliyeye giderek savcılığa şikayette bulundu. Savcılık yaşlı kadının şikayeti üzerine oğlu S.D.'ye 10 gün annesine yaklaşmama kararı verdi. Yaşlı kadın da büyük oğlu ile birlikte bir otele yerleşti.

'BENİ ÇEKİP DIŞARI ATTI'

Bir otele yerleşen yaşlı kadın yaşadıklarını göz yaşları içerisindee anlattı. Oğlu S.D. tarafından sürüklenerek dışarı atıldığını belirten Hidaye Durmuş, "Oğlum bana vurdu, dışarı attı. Eve almıyor. Ben evimde oturmak istiyorum. Bana yardım etsinler. Her yerim yara içinde. Beni yerlerde sürükledi. Evim yok, bir şeyim yok. 100 senelik evimden dışarı attı beni" dedi. İrfan Durmuş da annesinin devlet korumasına alınması gerektiğini belirterek "Ağabeyim annemi darp edip şiddet uyguladı. Ben müdahale ettim. Annemi yerde sürüklemeye başladı. Silahına davrandı, silahını tuttum. Aile içi şiddeti bırakın, yaşlı bir kadına şiddet var. Biz aile içi daha büyük olaylara müdahil olmadan gereken işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Şuanda şiddet olur, daha büyük olaylar yaşanır diye evimize giremiyoruz" diye konuştu.