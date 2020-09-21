Tolga Sarıtaş kimdir? Tolga Sarıtaş kaç yaşında? Tolga Sarıtaş boyu ve kilosu nedir? Tolga Sarıtaş nereli? Tolga Sarıtaş hangi dizilerde rol aldı?

Güneşin Kızları dizisi ile adını duyuran başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş kimdir? Tolga Sarıtaş nereli? Tolga Sarıtaş kaç yaşında? Tolga Sarıtaş hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Tolga Sarıtaş hakkında tüm merak edilenler haberimizde.

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

30 Mayıs 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan başarılı oyuncu, Akkant Lisesi'nden mezun olduktan sonra ilgisini tamamen oyunculuğa yöneltti. Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmedi ve müzik gruplarıyla birlikte baterist bir de gitarist olarak sahne aldı.

Çeşitli dizi ve filmlerde yer alsa da Güneşin Kızları dizisinde "Ali Mertoğlu" karakteri ile tanınan Sarıtaş, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı "Şehzade Cihangir" karakteriyle Türk seyircisinin gönlüne taht kurdu. Ayrıca oyuncu, 20 Ocak 2017'de vizyona giren Kötü Çocuk filminde "Meriç Tuna" karakterine hayat verdi.

Söz dizisinde "Yavuz Karasu" karakteri ile başarısından söz ettiriyor. 46. Uluslararası Emmy Ödülleri''nde 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday gösterildi. 27 yaşındaki Tolga Sarıtaş Amerika'da gerçekleşen ödül töreninde Brezilya'dan Julio Andrade, Kanada'da Billy Campbell ve Danimarka'dan Lars Mikkelsen ile yarıştı.

TOLGA SARITAŞ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Sen de GitmeBölüm Oyuncusu

Arka Sokaklar Doğan Bölüm Oyuncusu

Öyle Bir Geçer Zaman ki Mert Bölüm Oyuncusu

20 Dakika Ferdi Yardımcı Oyuncu

Muhteşem Yüzyıl Şehzade Cihangir Yardımcı Oyuncu

Benim Adım Gültepe Murat Yardımcı Oyuncu

Güneşin Kızları Ali Mertoğlu Başrol

Büyük Sürgün Kafkasya Cemil Başrol

Söz Yavuz Karasu Başrol

Ferhat ile Şirin Ferhat Başrol

Yarım Kalan Aşklar Ozan Konuk oyuncu

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