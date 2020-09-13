Tolga Sarıtaş kimdir? Arıza dizisi konusu nedir? Arıza dizisi oyuncuları kimler? Arıza hangi kanalda, hangi gün?

Aylardır ekranlara gelmesi beklenen Arıza dizisi, izleyicisiyle buluştu.

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

30 Mayıs 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tolga Sarıtaş, aslen Sivaslıdır. Başarılı oyuncu Akkant Lisesi'nden mezun olduktan sonra ilgisini tamamen oyunculuğa yöneltti.

Tolga Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmedi ve müzik gruplarıyla birlikte baterist bir de gitarist olarak sahne aldı.

Çeşitli dizi ve filmlerde yer alsa da Güneşin Kızları dizisinde "Ali Mertoğlu" karakteri ile tanınan Sarıtaş, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı "Şehzade Cihangir" karakteriyle Türk seyircisinin gönlüne taht kurdu. Ayrıca oyuncu, 20 Ocak 2017'de vizyona giren Kötü Çocuk filminde "Meriç Tuna" karakterine hayat verdi.

Söz dizisinde "Yavuz Karasu" karakteri ile başarısından söz ettiriyor. 46. Uluslararası Emmy Ödülleri''nde 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday gösterildi. 27 yaşındaki Tolga Sarıtaş Amerika'da gerçekleşen ödül töreninde Brezilya'dan Julio Andrade, Kanada'da Billy Campbell ve Danimarka'dan Lars Mikkelsen ile yarıştı.

ARIZA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kendi halinde bir hayat süren taksici Ali Rıza ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kızı Halide ile aralarında geçen aşkı ve kahramanlığı anlatmaktadır. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

ARIZA HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN?

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, her hafta pazar akşamları izleyiciyle buluşucak.

ARIZA DİZİSİ OYUNCULARI

Tolga Sarıtaş,

Ayça Ayşin Turan,

Ahmet Mümtaz Taylan,

Olgun Toker,

Levent Can,

Cavit Çetin Güner,

Murat Daltaban,

Dilara Aksüyek,

Uygar Özçelik,

Pınar Çağlar Gençtürk,

Ali Rıza Kubilay,

Yağızcan Konyalı

ve Yeşim Salkım

Yeşim Gül gibi oyuncular yer almaktadır.