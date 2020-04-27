Yaprak Dökümü dizisiyle ünlenen yakışıklı oyuncu Tolga Karel, tüm kariyerini bir kenara bırakarak Amerika'ya yerleşmişti. Tolga Karl açıklamalarıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Peki, Tolga Karel kimdir? Tolga Karel kaç yaşında, nereli?

TOLGA KAREL KİMDİR?

Tolga Karel, 1978 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimine Yeditepe Üniversitesi Fransız Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başladı. 2 sene devam ettikten sonra konservatuar okumaya karar veren Karel, Paris Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Eğitimini bitirdikten sonra müzik sektöründe yerli birçok sanatçıyla çalışan Karel, Ebru Gündeş, Özcan Deniz, Hande Yener gibi sanatçıların albümlerinde söz yazarlığı da yapmıştır.

Tolga Karel, 1999 yapımı yönetmenliğini Necati Aslan'ın yaptığı ''Gece Şahinleri'' adlı sinema filmiyle oyunculuk kariyerine başladı.

2000 yılında başlayan televizyon dizisi olan Evdeki Yabancı adlı romantik komedi dizisinde Tekin karakterini canlandıran Karel, en büyük başarıyı Yaprak Dökümü adlı dizide yakaladı. 5 sezon süren dizide ''Oğuz Ayhan'' karakterini canlandırdı.

2014 yılında yapımcılığını Acun Ilıcalı'nı yaptığı Survivor yarışmasına katılan Karel, yarışmada 102 gün kalmayı başardı.

2015 yılında yönetmenliğini Celal Çimen'in yaptığı ''Kod Adı: K.O.Z '' adlı sinema filminde İstanbul Emniyeti İstihbarat Müdürü ''Remzi Akkaya'' karakterini canlandırdı. 2016 yılında çekimlerine başlanan 'Kalbimdeki Yabancı' adlı dizisi yayınlamadan sona erdi.

2011 yılında Azeri Manken Günay Musayeva ile evlenen ve evlilikleri 2015 yılında sona eren Karel'in bu evlilikten Cihangir adında bir çocuğu oldu. ABD'ye yerleşme kararı alan ve 2016 Sarah Scotti ile Dominik'te bir kez daha evlilik masasına oturan Karel'in bu evliliğinden Mia Margaret adında bir kızı olmuştur.

ABD'de iş kurmaya karar veren ve SakaMedical isminde şirket kuran Karel, burada sağlık turizmi işine girdi ancak istediği başarıyı yakalayamadı ve iflas vermek zorunda kaldı.

Tolga Karel, şu anda ABD'de tır şoförlüğü yapıyor.

Filmler ve TV Dizileri

2016 - Kalbimdeki Yabancı (Yabancı) (TV Dizisi)

2014 - Kod Adı K.O.Z. (Remzi Akkaya) (Sinema Filmi)

2012 - Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (Kasım) (TV Dizisi)

2012 - Kanıt 3. Sezon (Komiser Yaman) (TV Dizisi)

2010 - Yavuz Sultan Selim (Kısa Film)

2008 - Cin Geçidi (Levent)(Kısa Film)

2006 - 2010 - Yaprak Dökümü (Oğuz Ayhan) (TV Dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Karanlıktan Gelen (Sinema Filmi)

2005 - Ödünç Hayat (Renan) (TV Dizisi)

2001 - Şeytan Çıkmazı (Çiko) (TV Filmi)

2000 - Evdeki Yabancı (Tekin) (TV Dizisi)

2000 - Aşkın Bedeli (Cem) (TV Filmi)

1999 - Gece Şahinleri (Cenk) (TV Filmi)