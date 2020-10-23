Tolga Doğantez kimdir? Tolga Doğantez kaç yaşında? Tolga Doğantez Diyarbakırspor teknikdirektörü oldu!

Eski milli futbolcu olan Tolga Doğantez, teknik direktörlük kariyeriyle de bilinmektedir. Tolga Doğantez hakkında detayları ve merak edilenleri haberimizin içinde derledik.

TOLGA DOĞANTEZ KİMDİR?

Tolga Doğantez, 22 Şubat 1975 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Türkiye'de eski millî futbolcu olan Doğantez teknik direktörlük de yapmıştır. Boyu 1,82'dir.

2002 yılında Beşiktaş tarafından Gençlerbirliği'nden transfer edilerek Beşiktaş'ın 100. yıl kadrosunda da yer almıştır. Son olarak 2011-12 sezonunda Turgutluspor'da oynamıştır.

34 yaşındaki defans oyuncusunun bugün Diyarbakır'a geldiği ve yönetimle masaya oturduğu bildirildi. Diyarbakırspor'un Tolga ile 1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Futbolculuk kariyeri

Profesyonel futbol hayatına Turgutluspor'da başladı. Sona sırasıyla Yeni Bornovaspor, Göztepe ve Adıyamanspor'da oynadı. 2005-06 sezonunun başında, Temmuz ayında, Gençlerbirliği ile sözleşme imzaladı. Fakat hazırlık kampının sonunda, dönemin teknik direktörü Ziya Doğan tarafından kadro dışı bırakıldı ve birkaç gün sonra, 2 Ağustos'ta MKE Ankaragücü'nün yolunu tuttu. Ancak burada da sadece 21 gün kaldı ve 25 Ağustos 2005'te Diyarbakırspor ile sözleşme imzaladı. 2005-2006 sezonunun devre arasında da yine takım değiştirdi ve Samsunspor'a transfer oldu.

2007-08 sezonu ortasında MKE Ankaragücü'ne transfer olmuş ancak sezon sonlarına doğru Manisaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatmıştır.

Tolga Doğantez, Ocak 2010'da Boluspor ile sözleşme imzalayarak 16 yıllık futbol hayatının 21. transferini yapmıştır. Boluspor, Tolga'nın 16. takımıdır. 3 kez Gençlerbirliği'nde, 3 kez MKE Ankaragücü'nde, 2 kez Turgutluspor'da, 2 kez Yeni Bornovaspor'da, 2 kez Samsunspor'da ve 2 kez Diyarbakırspor'da oynamıştır.

2010-11 sezonunun yaz transfer döneminde Karşıyaka'ya transfer oldu ve bu transfer sonucu 22. transferini yapmış oldu. Karşıyaka'da bir sezonluk olan sözleşmesi uzatılmadığından 2011-12 sezonunda takımsız kalmış, 2012 kış transfer döneminde tekrar Turgutluspor'a transfer olmuştur.

Millî takım kariyeri

Kariyeri boyunca hiçbir genç millî takımında görev almamasına rağmen 28 Şubat 2000 Hollanda ile oynanacak hazırlık müsabakasi için Türkiye A millî takımına davet edilmiştir. 0-0 biten bu müsabakada 70. dakikada oyundan çıkan Tugay Kerimoğlu yerine oyuna girmiş ve ilk kez millî takım formasını giymiştir. Daha sonra bir kez daha A millî takım formasını giymiştir.

2003 yılında düzelenen Future Cup turnuvası için Türkiye A2 millî takımına davet edildi ve bu turnuva esnasında iki kez Türkiye A2 millî takımı formasını giydi.