Tolga Depci kimdir? Tolga Depci nereli, kaç yaşında? Prof. Dr. Tolga Depci hayatı

Tolga Depci, 2004-2009 yılları arasında ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. University of Utah (ABD) Metalurji Mühendisliği bölümünde de araştırmacı doçent olarak yer aldı. 2018 yılında İskenderun Teknik Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaya başladı.

TOLGA DEPCİ KİMDİR?

Depci, 1975 yılında İzmir´de dünyaya geldi. 1993-97 yılları arasında İnönü Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nde eğitim aldı. 2000-2002 yıllarında da aynı üniversite ve bölümde yüksek linsansını tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İleri Malzemeler (Maden Mühendisliği) alanında "Doktora" derecesini, Lisansüstü Dersler Performans Ödülü ile aldı.

Aynı zamanda Prof. Dr. Tolga Depci, 2004 yılından 2009 yılına kadar ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2008-2009 yılları arasında ziyaretçi araştırmacı olarak University of Utah (ABD) Metalurji Mühendisliği Bölümünde görev yaptı. 2009 yılında Yrd. Doç. Dr olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Maden Mühendisliğinde görev yaptı. 2011-2013 yılları arasında University of Utah (ABD) Metalurji Mühendisliği bölümünde Araştırmacı Doçent olarak çalıştı ve ayrıca 2013 yılında da Türkiye´de "Doçent" unvanını aldı. 2017 yılında İSTE´de (İskenderun Teknik Üniversitesi) Doçent Dr. Ünvanı ile göreve başladı ve 2018 yılından itibaren de İSTE´de Profesör Dr. olarak görev yapıyor.

NATO, Japon İmparatorluğu (JSPS) ve University of Utah, destekli uluslararası pek çok projede görev alan Tolga Depci, TÜBİTAK, BOREN ve Üniversite Bilimsel Araştırma Koordinatörlükleri destekli projelerde de yürütücü ve araştırmacı olarak görev yaptı. 1 Adet ortak Patenti olan Prof. Dr. Depci, Madenciliğini Geliştirme Vakfı Bilim Ödülü, Mehmet Kemal Dedeman Proje Yarışması ve Ar-Ge Proje Pazarlarında 6 farklı ödüle layık görüldü.

Depci, 2018 yılından beri yürütmekte olduğu İSTE Rektör Yardımcılığı görevinin sonrasında 01.09.2020 tarihinde İskenderun Teknik Üniversitesi Rektör Vekili olarak atandı. 24 Eylül 2020'de ise Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İSTE Rektörlüğü'ne atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.