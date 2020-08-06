Tokatçı filmi konusu nedir? Tokatçı filmi oyuncuları ve Tokatçı özeti!

Tokatçı filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Tokatçı filmini izleyecek olanların merak ettiği Tokatçı konusu nedir, Tokatçı oyuncuları kimler ve Tokatçı özeti gibi konuları inceliyoruz.

TOKATÇI FİLMİNİN ÖZETİ

Saf bir adam olan Osman, gönlünü yanında ırgat olarak çalıştığı Hasan Ağa'nın kızı Emine'ye kaptırır. Ağa bunu öğrendiğinde başta deliye döner. Osman ve ailesi ile birlikte Emine'yi istemeye geldiklerinde Hasan Ağa onlardan yüklü bir başlık parası ister. Osman'ın aşkından yaptığı taşkınlıklar ise başlık parasının daha da artmasına neden olur. Osman'ın, gereken parayı köyde toplaması mümkün olmayınca, çareyi İstanbul'a gitmekte bulur. Gece gündüz çalışıp başlık parasını denkleştirince köye geri dönmeye çalışan Osman, yolda tüm parasını çaldırır. Eli boş bir şekilde köye döndüğündeyse topraklarının elinden alındığını ve babasının öldüğünü öğrenir. Osman, hem Emine'ye kavuşmak için parayı yeniden toparlamak hem de topraklarını geri almak için bir kez daha İstanbul'a gitmek için yola koyulur. Bu sırada karşılaştığı askerlik arkadaşı Şevket, Osman'a kısa yoldan zengin olmanın yollarını öğretmeye çalışır.

TOKATÇI OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen, Ünal Gürel, Nazan Saatçi

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 1983 (83 dk)

Senaryo: Suphi Tekiner