Tokat'ta sürüye saldıran kurtlar 15 keçiyi telef etti

Tokat'ta, kurt saldırısı sonucu 15 keçi telef oldu.

Merkeze bağlı Çat beldesi, Gölderesi küme evleri mevkisinde, Ömer Yılmaz'a ait küçükbaş hayvan sürüsüne kurtlar saldırdı. Saldırı sonucu 15 keçi telef oldu.

Yılmaz, sabah hayvanları otlatmaya götürdüğünü, sürüye arkadan saldıran kurtların keçilerle birlikte yavruları da telef ettiklerini belirterek, "50 yıldır hayvancılıkla uğraşıyoruz. İlk defa böyle, kurt sürümüze saldırdı." dedi.