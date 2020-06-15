Tokat'ta gezilecek yerler nereler? Tokat ismi nereden geliyor? Tokat'ın nesi meşhur?

Yeşilırmak'ın bereketli havzasına kurulan şehir, milattan önce 5500lere kadar uzayan bir geçmişe sahiptir. Günümüze kadar bölgede 14 devlet ve 5 beylik kurulmuştur.

TOKAT İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Asırlardır şehre pek çok isim verilmiştir, bunlardan bazıları; Comano Pontika, Komana, Evdoksia, Kah-Cun, Sobaru, Darün-Nusret, Darün-Nasr'dır.

Şehrin ismi hakkında farklı hikayeler vardır. Togayıt Türklerinden geldiği söylenen şehrin ismi hakkında Evliya Çelebi de yazmıştır. Çelebi'nin ifadesine göre Tokat ismi Amalika Kavminin efsaneleştirdiği kahramanlardan biri olan Dok-Ad'dan gelmiştir. Bir diğer hikaye ise, surlu kent anlamına gelen Toh-kat'tan bu hale gelmiştir.

TOKAT GEZİLECEK YERLER NERELER?

Tokat Kalesi

Şehir merkezinde bulunan kale, yüksek bir tepe üzerinde bulunuyor. Tokat Kalesi'nin kimler tarafından hangi tarihte yapıldığına dair bilgi bulunamamıştır.

Niksar Kalesi

Türkiye'nin en büyük ikinci kalesi olan Niksar Kalesi, üç kapıya sahiptir. Günümüze sağlam gelebilmiş sayılı yapılardandır.

Niksar Yağıbasan Medresesi

Tıp öğrenimi verilen medrese 1157-1158 yıllarında yaptırılmıştır. Niksar Kalesi içerisinde bulunan Niksar Yağıbasan Medresesi, Anadolu topraklarının ilk medresesi olarak biliniyor. Giriş kapısı üzerinde şu cümle yazılıdır: "Bu mübârek bina, el melik el âlem, elâdil ebu'l Muzaffer Yağıbasan bin Melikgazi bin Melik Danişment'in emri ile 552 (Hicrî) senesinde yapılmıştır."

Zile Kalesi

Milattan sonra birinci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen kale, Sezar'ın ünlü sözünü söylediği yerdir: Veni vidi vici. Geldim, gördüm yendim sözünü burada söylemiştir Sezar.

Ali Paşa Cami

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan cami, Tokat'ta bulunan en büyük Osmanlı yapısı eseridir. Sultan II. Selim tarafından döneminde Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Paşanın eşi ve oğlunun türbeleri cami avlusunda bulunmaktadır. 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşımaktadır.

Tokat Ulu Cami

Danişmendliler döneminden kalan cami, 13. yüzyılda yapılmıştır. 1679 yılında tamamen yenilenmiştir. Doğu ve batı yönünde iki adet son cemaat bulunan cami, bu özelliği ile Anadolu'nun tek örneğidir. Taşa oyulmuş kuş evi ile de nadir görülen bir özelliğe sahiptir. Rumi motifli işlemelere sahiptir.

Taşhan

Anadolu'nun en büyük şehir hanlarından olan Taşhan, Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunur. Osmanlı'dan kalma yapı, 1626-1632 yılları arasında yapılmıştır.

Hıdırlık Köprüsü / Yeşilırmak Köprüsü

700 yıldır varlığını sürdüren köprü, Amasya ve Turhal'i doğuya; Karadeniz'den gelen yolları Orta Anadolu'ya bağlayan bir kavşaktır. 5 gözlü yapısı ile 151 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindedir.

Sebastapolis Antik Kenti

Sulusaray ilçesinde bulunan antik kent, şehir merkezine 69 kilometre uzaklıktadır. Kuruluş tarihi netleştirilemeyen bölgenin milattan önce birinci yüzyıldan beri var olduğu düşünülüyor. Roma İmparatorluğunun seçkin kentlerinden biri olan şehirde para basma yetkisi de vardı.

Şehir pek çok savaş, yıkım, afet görmüştür. Ayrıca, değişen ticaret yolları sebebiyle dönem içerisinde eski önemini yitirmiştir.

Gök Medrese

18. yüzyıla kadar şifahane olarak kullanılmıştır. Halk arasında Pervane Medresesi, Kırkkızlar Medresesi, Darüşşifa ve Bimarhane Tekkesi olarak da adlandırılır. Anadolu Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan medrese, çini ve alçı süslemeleriyle yapılan sanatı ile hoş bir görünüme sahiptir.

Latifoğlu Konağı

Şehir merkezinde bulunan konak, 18. yüzyıl Osmanlı Barok tarzı ile yapılmıştır. 1988 yılında Tokat müzesi tarafından yenilenerek müze ev adıyla hizmete sunulmuştur.

Saat Kulesi

1902 yılında yapılan saat kulesi, Behzat semtinde bulunur. Kentin her yerinden görülecek şekilde inşa edilmiştir. 33 metre yüksekliği olan kule, II. Abdülhamit döneminde yapılmıştır.

Tokat Mevlevihanesi

Gösterişli mimariye sahip olan yapı, 3000 metrekarelik alanı kapsar. Günümüzde müze olarak kullanılan mevlevihanede, Tokat yöresine ait halı, kilimler ve kalıntılar sergilenir.

Mahperi Hatun Kervansarayı

Pazar ilçesinde bulunan kervansaray, Sultan I. Alaeddin Keykubad'ın eşi Mahperi Hatun tarafından inşa ettirilmiştir. Kesme taş ile yapılan binanın giriş kapısı oldukça gösterişlidir.

Tokat Müzesi / Tokat Bedesteni

1926'dan itibaren Gök Medrese'de toplanan eserler, 2012 yılında buraya taşınmıştır.

TOKAT'TA GEZİLECEK DOĞAL GÜZELLİKLER NERELER?

Kaz Gölü

Sazlıklarla kaplanmış gölde, ak leylekler, saksağanlar, kara tavuklar, küçük batağanlar gibi birçok kuş türü bulunur. Sandala binme imkanı da olan bu yerin atmosferi çok etkileyici bir deneyim sunar.

Ballıca Mağarası

Şehir merkezine 26 kilometre uzaklıktadır. Dünyanın en büyük mağaralarından biri olan Ballıca Mağarası'nın her yeri henüz keşfedilmemiştir. Mağara içerisinde büyük sarkıtlar, dikitler bulunmaktadır.

Mağara içerisinde yaklaşık 2 milyon yarasa bulunduğu tahmin ediliyor. Yarasaların gece dışarı çıkıp mağara içerisinde bulunan karbondioksiti dışarı çıkardığı, yeniden içeri döndüklerinde ise mağaraya oksijen getirdikleri söyleniyor.

Almus Baraj Gölü

Piknik yapabileceğiniz göl çevresinde, su sporları yapma imkanı da bulunuyor. Bitkisel çeşitliliği ile ilgi çeken yer, tilki, ceylan, güvercin, sansar gibi pek çok hayvana ev sahipliği yapar.

Zinav Gölü

Reşadiye ilçesinde bulunan göl, tatlı suya sahiptir. Bir dere ve küçük sularla beslenenen göl ve çevresi koruma altına alınmıştır. Ayrıca, gölde kızılkanat adlı tatlı su balığı yaşamaktadır.

TOKAT'IN NESİ MEŞHUR? TOKAT'TA NE YENİR?

Tokat yaprağı

Tokat pağacı

Kuşburnu çayı, reçeli

Bakla dolması

Tokat çökeliklisi

Niksar cevizi

Niksar çöreği

Bat

Zile pekmezi

Tokat kebabı

Tokat çemeni

TOKAT'TA DÜZENLENEN FESTİVALLER NELER?

Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Erbaa Etkinlikleri

Kültür ve Sanat Şenlikleri

Kültür ve El Sanatları Festivali

Zile Kiraz Festivali

Kültürel Etkinlikler ve Çilek Festivali

Niksarın Fidanları Kültür ve Sanat Şenliği

Geleneksel Emirseyit Beldesi Bağ Yaprağı Kültür ve Dayanışma Festivali

TOKATLI ÜNLÜLER KİMLER?

Kıvırcık Ali

Ömer Döngeloğlu

Engin Günaydın

Seda Sayan

Murat Cemcir

Wolker