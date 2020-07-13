Tokat'ta gelin ve damat ile 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Tokat'ın Turhal ilçesinde düğün sonrasında gelin ve damat ile 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçede geçen hafta salonda düzenlenen düğünün ardından törene katılan bir kişide Kovid-19 tespit edildi.

Filyasyon çalışmasının ardından gelin ve damat ile 2 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Düğüne katılarak gelin ve damat ile yakın teması bulunan davetlilerin evlerinde izole edildiği öğrenildi.