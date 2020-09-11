TOFAŞ'a koronavirüs alarmı! TOFAŞ'ta hangi oyuncuda koronavirüs testi pozitif çıktı? Tofaş takımı karantinaya alındı mı?

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta, bir basketbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Peki, ekip karantinaya alındı mı?

BASKETBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARINDAN TOFAŞ'IN HANGİ OYUNCUSUNDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ?

TOFAŞ'tan yapılan açıklamada; "TOFAŞ Basketbol A Takım teknik ekibimiz, oyuncularımız ve A Takım personelimize 9 Eylül 2020 tarihinde Antalya'da yapılan Covid-19 PCR tarama testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti bulunmayan oyuncumuz, takımımızın Antalya kampından ayrılarak izole bir şekilde Bursa'ya gönderilmiş olup; tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır. Testi pozitif çıkan oyuncumuzla birlikte bir oyuncumuz da izolasyon sürecine başlanması amacıyla kaptan ayrılarak Bursa'ya geri dönmüştür."

EKİP'TEN KAÇ KİŞİNİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI?

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekip, oyuncular ve A Takım personeli Antalya'daki kampta PCR tarama testine girdi. Takımdan sadece bir kişinin testi pozitif çıktı. Diğer takım oyuncularının koronavirüs testleri negatif.