Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, zorda olan şirketler için bir kez daha Nefes Kredisi'nin hayata geçirildiğini duyurdu. Gelişme sonrası TOBB Nefes Kredisi nedir? TOBB TOBB Nefes Kredisi kimlere veriliyor? TOBB Nefes Kredisi başladı mı? TOBB Nefes Kredisi'ne hangi bankadan başvuruluyor gibi soruların yanıtları araştırıldı.

TOBB NEFES KREDİSİ NEDİR?

KOBİ'lere düşük faizli kredi sağlamak için hayata geçirilen 'TOBB Nefes Kredisi ile 6 milyar TL'lik kredi imkanı sağlanacak ve azami kredi tutarı 100 bin TL olacak. Yılsonuna kadar da hiçbir ödeme yapılmayacak.

TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlayacağız. TOBB Nefes Kredisi'nin faizi yıllık yüzde 7,5 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olacak. Cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmelerimiz bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvurabilecek" dedi.

TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU HANGİ BANKADAN YAPILIYOR?

3 yılda 12 milyar liranın üzerinde kredi hacmi oluşan Nefes Kredisi'nin 7'ncisini 6 milyar liralık kredi hedefiyle Denizbank ile başladı. Kredi kapsamında faiz oranı yüzde 7,5 olarak belirlenirken bu yıl anapara ve faiz ödemesi olmayacak. Cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmelerimiz bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvurabilecek