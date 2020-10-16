Anne ve oğlunun katiline 2 kez müebbet hapis cezası verildi

Tunceli'de geçtiğimiz yıl anne ve oğlunu öldüren ve tırnaktaki doku ile katil olduğu netlik kazanan zanlı Erkan Kos'a, cinayetten iki kez müebbet, yağma suçundan da 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verildi.

