'Tırnakçılık' yöntemi ile kasiyeri saniyeler içinde böyle dolandırdılar

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki kadının girdikleri markette 'tırnakçılık' yöntemi ile saniyeleri içerisinde kasiyerin elindeki parayı çaldı. Kasadaki paraların eksik olduğunu fark eden kasiyer, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince gerçeği öğrendi.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan markete giren ismi öğrenilemeyen bir kadın, kasiyere futbol topu satın almak istediğini söyledi. Topun fiyatını soran kadın daha sonra cüzdanından çıkarttığı 200 TL'yi kasiyere uzattı. Kadından 16 TL değerindeki topun ücretini almak için uzattığı parayı alan kasiyer kadına 184 TL para üstünü verdi. Parayı alan kadın, kasiyere fiyatta indirim yapabileceğini sordu. Daha sonra içeri giren bir kadın daha kasiyere soru sorarken, kadın elindeki 184 TL parayı uzatarak topu almak istemediğini söyledi. Kasiyer diğer bir yandan diğer kadının sorularını yanıtlarken, elini uzatarak kadından para üstünü geri aldı. Bu sırada kadın 'tırnakçılık' yöntemi ile saniyeler içinde kasiyere uzattığı 184 TL'nin arasından 100 TL'yi cüzdanının arasına attı.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince gerçeği anladı

Daha sonra kasiyerden topu almak için verdiği 200 TL'yi alan kadın marketten ayrıldı. Yaşanan olay sırasında kasiyere soru sorarak oyalamaya çalışan diğer kadın da marketten çıkarak uzaklaştı. Kasiyer kadınlar ayrıldıktan sonra kasadaki parayı sayınca 100 TL'nin eksik olduğunu gördü. Kadının parayı çaldığını düşünen kasiyer güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Kasiyer markete giren kadınların parayı çaldığını anlayınca durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri marketten çıkan kadınların bir otomobile binerek uzaklaştığını tespit etti. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan kadının saniyeler içerisinde parayı çaldığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde, kadının kasiyere 200 TL verdiği ve para üstü olarak 184 TL aldığı görülüyor. Kadın daha sonra topu almak istemediğini belirterek kasiyere parayı uzatıyor. Bu arada kasiyere uzattığı paranın arasından 100 TL'yi çalarak cüzdanının arasına koyuyor. Kasiyerden 200 TL parayı alan kadın marketten ayrılıyor. Yaşanan olay sırasında diğer kadının ise soru sorarak kasiyeri oyalamaya çalıştığı görülüyor. - KOCAELİ