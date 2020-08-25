Times: Doğu Akdeniz'deki gerilim büyüyor

Times gazetesi, "Doğu Akdeniz'de enerji rezervleri üzerindeki gerilim büyüyor" başlıklı haberinde, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Girit Adası yakınlarında, askeri tatbikatlara başlarken, Türkiye'nin doğalgaz yatakları arayışını genişlettiğini yazıyor.

BAE'nin Girit'in güneyi, batısı ve doğusundaki manevralarda yer alması için dört F-16 savaş uçağı gönderdiğini söyleyen Times, Yunan fırkateynlerinin ve F-16'larının da katıldığını ve 12 gün önce, Yunanistan ve Fransa bölgede ortak tatbikat yaparken, bir Türk fırkateyninin bir Yunan gemisiyle çarpıştığı olayın bir benzerinin yaşanması riskinin arttığını vurguluyor.

Gazete, bu sırada Ankara'nın Oruç Reis gemisinin bölge yakınlarında doğalğaz yatakları arama misyonunun Perşembe gününe kadar uzattığını aktarıyor. Times, geminin bölgeye Türk donanmasına ait beş geminin eskortu eşliğinde girdiğini ve Ankara ile Atina arasında çıkan krizini, diğer bölgesel güçleri de içine çektiğini belirtiyor.

Gazete Oruç Reis gemisi için ilan ettiği bugün dolan Navtex'in süresini önceki gece Perşembe gününe kadar uzattı.

Times, Milli Savunma Bakanlığı'nın da "Ege'deki güçlerin haftasonu operasyonel kapasiteyi korumak ve geliştirmek adına hava ve deniz tatbikatları yaptığını" duyurduğunu belirtiyor.

Times gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Girit'e, bir fırkateyn ve bir helikopter gemisi ve daha sonra gemisavar füze taşıyabilen üç yeni uçakla değiştirilen iki Rafale tipi savaş uçağı gönderdiğini kaydediyor. Times, Fransa'nın Kıbrıs civarındaki askeri varlığını da artırdığını vurguluyor.

Times, Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın arabuluculuk için Atina ve Ankara'yı ziyaret edeceğini, konunun Perşembe günkü AB Dışişleri Bakanları toplantısında da ele alınacağını ve Atina'nın Türkiye'ye karşı ambargolar için bastırmasının beklendiğini de kaydediyor.

'Diğer bölgesel güçler de tartışmanın içinde'

Times, Yunanistan ve Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki egemenlik hakları üzerinden birkaç kez doğrudan çatışmaya çok yaklaştığını, ancak bu kez denizin altındaki doğalgaz yatakları konusundaki tartışmanın, diğer bölgesel güçleri de çektiğini vurguluyor.

"Türkiye Yunanistan, Kıbrıs, İsrail ve Mısır arasında varılan bir dizi anlaşmayla Doğu Akdeniz'deki doğalgaz yataklarından dışlandı" diyen gazete, Kahire ve Ankara arasındaki ilişkilerin, Muhammed Mursi'nin 2013'teki askeri darbeyle devrilmesinden sonra bozulduğunu hatırlatıyor.

Times, Fransız enerji devi Total'in bölgedeki gazın çıkartılması için sözleşme imzalanan şirketlerden biri olduğunu, ancak "Türkiye'nin bölgedeki tek taraflı faaliyetleri nedeniyle" operasyonlarını askıya aldığını, Türk savaş gemilerinin ticari sondaj gemilerini birkaç kez engellediğini" belirtiyor.

Gazete, tarafların Libya'da da ters düştüğünü, Türkiye'nin BM'nin tanıdığı Trablus hükümetine, Fransa, Mısır ve BAE'nin de Halife Hafter'i desteklediğini söylüyor.