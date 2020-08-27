TikTok'un CEO'su Kevin Mayer istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin merkezli uygulamayı yasaklama tehdidinin ardından, TikTok'un henüz iki aydır görev yapan CEO'su Kevin Mayer istifasını açıkladı.

Trump, video paylaşım uygulaması TikTok'un ABD'deki operasyonlarının ülkedeki şirketlerden birine devredilmesi konusunda baskılarını yoğunlaştırmıştı. TikTok'un 90 gün içerisinde bir ABD şirketine satılmaması durumunda ülkede yasaklanacağı duyurulmuştu.

Kevin Mayer, TikTok'taki görevinden önce Disney'in yayınlarının başında bulunuyordu.

'Değişen siyasi ortam'

Çalışanlara hitaben bir mektup kaleme alan Mayer, "Son haftalarda siyasi ortamın sert bir şekilde değişmesiyle, kurumun ne tür yapısal değişikliklere ihtiyaç duyduğunu ve bunun benim soyunduğum küresel rol için anlamını derinlemesine düşündüm" dedi ve şirketten ayrılmaya karar verdiğini açıkladı.

Konuyla ilgili TikTok'tan yapılan açıklamada da, son aylarda değişen siyasi atmosferin Mayer'in sorumluluk sahasının değişmesi anlamına geleceği ve Mayer'in kararına saygı duyulduğu belirtildi.

BBC Asya Ekonomisi Muhabiri Karishma Vaswani, TikTok'un başına Mayer'in getirilmesinin Çin merkezli şirkete Amerikalı bir görüntü kazandırmak amacı taşıdığını bildirdi.

Çinli bir CEO'ya göre Mayer'in TikTok'un ABD pazarındaki pozisyonuna yardımcı olacağı düşüncesi belirleyici oldu. Ancak işler beklendiği gibi ilerlemedi ve Trump yönetiminin TikTok üzerindeki baskısı daha da arttı.

Trump, TikTok'un Çinli ByteDance şirketine ait olmasının ulusal güvenlik tehdidi yarattığı görüşünde. ABD'li yetkililer, TikTok'un elde ettiği kullanıcı verilerinin ByteDance tarafından Çin hükümetine verilebileceğini savunuyor.

TikTok ise Trump yönetiminin tavrının güvenliğe yönelik olmadığını, siyasi amaçlar güttüğünü belirtiyor.

TikTok'un ülkedeki operasyonlarının bir ABD şirketine satılması yönünde yoğunlaşan baskılar, Microsoft ve Oracle gibi yazılım devlerinin de ilgisini çekiyor. TikTok'un ABD ayağının bu şirketlere satılabileceği yönünde haberler birkaç haftadır gündemde.