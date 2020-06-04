Tıkanmış lavabo nasıl açılır?

Lavabonuz tıkandıysa ve ne yapacağınız konusunda emin değilseniz, pratik şekilde tıkanan lavaboları açan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

KARBONAT, SİRKE VE SICAK SU

Karbonat, sıcak su ve sirke karışımı ile lavabolarını kolayca açabilirsiniz. Bunun için dengeli oranlarda karbonat ve sirkeyi karıştırıp lavaboya dökün. Üzerinde sıcak suyu dökün. Bu uygulama ile gider borusu açılacaktır.

LAVABO POMPASI

Lavabo tıkanıklığında acil durum müdahalesi olarak imdadınıza yetişen lavabo pompası ile tıkanık lavaboya ilk müdahaleyi yapabilirsiniz. Pompayı lavabonun giderine kaptın. Hava girmeyecek şekilde oturttuktan sonra suyu açın. Lavabonun yarısı su ile dolduktan sonra pompayı yukarı aşağı hareketlerle uygulayın.

BULAŞIK DETERJANI-SICAK SU İKİLİSİ

Bulaşık deterjanı-sıcak su ikilisi giderleri açmakta kullanabileceğiniz en basit yöntemlerden biridir. unu yapmak için önce 100 ml. bulaşık deterjanını lavaboya dökün. Sonra üzerine sıcak suyu dökün.

TUZ-SU KARIŞIMI

Sabun tortusu ve saç gibi birikintilerden dolayı tıkanan banyo giderlerini açmak için su-tuz karışımını kullanabilirsiniz. Su ve tuzu karıştırıp banyo giderine dökün. Giderdeki tortular çözülerek tıkanıklık gidecektir.

ÖNLEM ALIN

Lavaboların tıkanmasını engellemek için evye süzgeci kullanabilirsiniz. Bu ürün, lavaboya girecek cisimleri engellediği için lavabo tıkanması sorunu yaşamanızı önleyecektir.