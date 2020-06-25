TİGAD, internet basını ve dijital yayıncılığın geleceği için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile görüştü

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği Genel Başkanı Okan Geçgel'in, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede, kapsamlı çalışma kararı alındı.

Son olarak İletişim Başkanlığı yetkililerine İnternet Gazeteciliğinin sorunlarını ve yeni yasa beklentilerini ulaştıran Genel Başkan Okan Geçgel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşerek TİGAD'ın yasa teklifinin detaylarını aktardı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Geçgel "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İnternet haberciliği yasası ile ilgili bir görüşme yaptık. Sayın Bakan ile Ankara'da Makamında konunun uzmanları ve bakanlık yetkililerinin dahil olacağı bir toplantı tertip etmek üzere sözleştik, çalışmalarımızı takdirle karşıladığını ve bu yasanın çıkması için gerekli desteği vereceklerini belirtti" şeklinde konuştu.

Bilindiği üzere ( TİGAD) Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği, İnternet Gazeteciliğinin yasalaşması için siyasi parti grup başkanvekilleri, genel başkanlar ve bakanlıklar nezdinde çalışmalarını sürdürüyor.