TFF, Süper Lig'in 33. haftasında program değişikliği yaptı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında program değişikliğine gitti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında program değişikliğine gitti. Şampiyonluk yarışındaki kritik mücadelelerden Başakşehir-Kaysersipor ve Trabzonspor-Konyaspor maçları cumartesi gününden, pazar gününe alındı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasının programında revize yaptı. Şampiyonluk yolunda ve küme düşme hattında kritik mücadelelere sahne olacak olan Başakşehir-Kaysersipor ile Trabzonspor-Konyaspor müsabakaları cumartesi gününden, pazar gününe alındı. Öte yandan daha önce cuma günü olarak açıklanan Galatasaray-Göztepe maçı cumartesi gününe alınırken, pazar günü oynanması beklenen Gaziantep-Kasımpaşa maçı da pazar gününden cumartesi gününe kaydırıldı. TFF'nin yaptığı bir diğer değişiklik ise Alanyaspor-Denizlispor maçında yaşandı. Cumartesi günü oynanması planlanan mücadele, pazar günü oynanacak.
İşte Süper Lig'de 33. haftanın programı:
18 Temmuz Cumartesi
21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa
21.00 Galatasaray-Göztepe
19 Temmuz Pazar
21.00 A.Alanyaspor-Denizlispor
21.00 Ç.Rizespor-Yeni Malatyaspor
21.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor
21.00 DG.Sivasspor-Gençlerbirliği
21.00 M.Başakşehir-Kayserispor
21.00 Trabzonspor-Konyaspor
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe - İSTANBUL